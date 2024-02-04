Адвокат Молохов: Стрелков может отправиться на фронт в качестве добровольца

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Стрелков Игорь. Челябинск., стрелков игорь
Игорь Стрелков может получить условно-досрочное освобождение Фото:

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, осужденный за призывы к экстремизму, может отправиться из колонии на фронт добровольцем. Об этом рассказал его адвокат Александр Молохов.

«Как бы не сложилась апелляция, будет еще кассация, и всегда есть возможность получить условно-досрочное освобождение, всегда есть возможность попроситься на фронт. Я думаю, что это все обсуждаемо», — сказал Молохов в видео, опубликованном на YouTube канале «Вопреки цензуре». Он добавил, что Стрелков неоднократно говорил, что хочет отправиться на фронт.

Стрелкова задержали 21 июля. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности. 25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии, передает RT.

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Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, осужденный за призывы к экстремизму, может отправиться из колонии на фронт добровольцем. Об этом рассказал его адвокат Александр Молохов. «Как бы не сложилась апелляция, будет еще кассация, и всегда есть возможность получить условно-досрочное освобождение, всегда есть возможность попроситься на фронт. Я думаю, что это все обсуждаемо», — сказал Молохов в видео, опубликованном на YouTube канале «Вопреки цензуре». Он добавил, что Стрелков неоднократно говорил, что хочет отправиться на фронт. Стрелкова задержали 21 июля. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности. 25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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