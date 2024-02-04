В ХМАО мигранты с наркотиками пытались сбежать от полиции

05 февраля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Подозреваемых задержали сотрудники экипажа ППС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО экипажу ДПС пришлось догонять двух мигрантов, заподозренных в торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. При патрулировании города Югорска на одной из улиц была замечена подозрительная пара, которая выходила из леса. «Сотрудники полиции решили произвести проверку документов и стали приближаться к паре молодых людей, девушка начала убегать, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, при этом скинула 2 свертка. В ходе осмотра участка местности следственно-оперативной группой полиции было изъято 10 свертков с порошкообразным веществом белого цвета» — сообщили в ведомстве. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком массой 23 грамма. На допросе задержанные пояснили, что приехали в Югорск из ближнего зарубежья специально для торговли наркотиками. В отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по статье, покушение на сбыт запрещенных веществ. За содеянное задержанным грозит до 20 лет заключения. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мигрант, находившийся в розыске, стал соучастником кражи золота. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

В ХМАО экипажу ДПС пришлось догонять двух мигрантов, заподозренных в торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. При патрулировании города Югорска на одной из улиц была замечена подозрительная пара, которая выходила из леса. «Сотрудники полиции решили произвести проверку документов и стали приближаться к паре молодых людей, девушка начала убегать, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, при этом скинула 2 свертка. В ходе осмотра участка местности следственно-оперативной группой полиции было изъято 10 свертков с порошкообразным веществом белого цвета» — сообщили в ведомстве. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком массой 23 грамма. На допросе задержанные пояснили, что приехали в Югорск из ближнего зарубежья специально для торговли наркотиками. В отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по статье, покушение на сбыт запрещенных веществ. За содеянное задержанным грозит до 20 лет заключения. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мигрант, находившийся в розыске, стал соучастником кражи золота. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.