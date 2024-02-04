04 февраля 2024
03 февраля 2024

В ХМАО мигранты с наркотиками пытались сбежать от полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, мигалка, полк ппс, полиция, проблесковый маячок
Подозреваемых задержали сотрудники экипажа ППС Фото:

В ХМАО экипажу ДПС пришлось догонять двух мигрантов, заподозренных в торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

При патрулировании города Югорска на одной из улиц была замечена подозрительная пара, которая выходила из леса. «Сотрудники полиции решили произвести проверку документов и стали приближаться к паре молодых людей, девушка начала убегать, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, при этом скинула 2 свертка. В ходе осмотра участка местности следственно-оперативной группой полиции было изъято 10 свертков с порошкообразным веществом белого цвета» — сообщили в ведомстве.

Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком массой 23 грамма. На допросе задержанные пояснили, что приехали в Югорск из ближнего зарубежья специально для торговли наркотиками. В отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по статье, покушение на сбыт запрещенных веществ. За содеянное задержанным грозит до 20 лет заключения.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мигрант, находившийся в розыске, стал соучастником кражи золота. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

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В ХМАО экипажу ДПС пришлось догонять двух мигрантов, заподозренных в торговле наркотиками. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. При патрулировании города Югорска на одной из улиц была замечена подозрительная пара, которая выходила из леса. «Сотрудники полиции решили произвести проверку документов и стали приближаться к паре молодых людей, девушка начала убегать, пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, при этом скинула 2 свертка. В ходе осмотра участка местности следственно-оперативной группой полиции было изъято 10 свертков с порошкообразным веществом белого цвета» — сообщили в ведомстве. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком массой 23 грамма. На допросе задержанные пояснили, что приехали в Югорск из ближнего зарубежья специально для торговли наркотиками. В отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по статье, покушение на сбыт запрещенных веществ. За содеянное задержанным грозит до 20 лет заключения. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мигрант, находившийся в розыске, стал соучастником кражи золота. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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