Мизулина рассказала екатеринбургским школьникам об угрозе от США. Фото

05 февраля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина ответила на вопросы учеников школы №1 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, выступая перед учениками школы №1 в Екатеринбурге, рассказала о том, что США могут отключить Россию от интернета по щелчку. Но противники не делают этого, так как лишатся канала манипуляции. Ее цитирует один из участников встречи. «Наши противники, и прежде всего США, могут отключить интернет по щелчку, но не делают это, поскольку не будут иметь возможность публиковать фейки», — заявила Мизулина. В школу №1 она приехала, чтобы ответить на вопросы учеников. Екатерина Мизулина прилетела в Екатеринбург 4 февраля. Одна из целей ее визита — борьба с рекламой наркошопов в виде граффити. Также глава Лиги безопасного интернета сходила здесь на концерт певца Shaman. Помимо выступления перед школьниками, она планирует пообщаться со студентами УрФУ. Глава «Лиги безопасного интернета» получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию. На встречу с Мизулиной хотели попасть ученики и других школ, но пустили только 10 человек Фото: читатель URA.RU

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, выступая перед учениками школы №1 в Екатеринбурге, рассказала о том, что США могут отключить Россию от интернета по щелчку. Но противники не делают этого, так как лишатся канала манипуляции. Ее цитирует один из участников встречи. «Наши противники, и прежде всего США, могут отключить интернет по щелчку, но не делают это, поскольку не будут иметь возможность публиковать фейки», — заявила Мизулина. В школу №1 она приехала, чтобы ответить на вопросы учеников. Екатерина Мизулина прилетела в Екатеринбург 4 февраля. Одна из целей ее визита — борьба с рекламой наркошопов в виде граффити. Также глава Лиги безопасного интернета сходила здесь на концерт певца Shaman. Помимо выступления перед школьниками, она планирует пообщаться со студентами УрФУ. Глава «Лиги безопасного интернета» получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию.