В ХМАО бизнесмен пошел под суд из-за мошенничества при ремонте ИВС

05 февраля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Прокуратура направила материалы уголовного дела в суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нефтеюганске будут судить подрядчика, который пытался обмануть полицейских при выполнении заказа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Обвиняемый в рамках исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту электропроводки в ИВС ОМВД России по городу Нефтеюганску ввел представителей заказчика в заблуждение, организовав приобретение и монтаж материалов и оборудования, отличающихся по характеристикам, указанным в смете. В результате его действий на расчетный счет исполнителя контракта были перечислены денежные средства за фактически не приобретенное оборудование, а также не выполненные работы», — сообщили в ведомстве. В результате действий подрядчика заказчику причинен ущерб на 0,5 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя по уголовному делу о мошенничестве, и направила материалы в суд. Ранее URA.RU сообщало, что зоозащитница из ХМАО обвиняет подрядчика по отлову собак в мошенничестве. Она уверяет, что предприниматель недобросовестно выполняет свои обязанности.

В Нефтеюганске будут судить подрядчика, который пытался обмануть полицейских при выполнении заказа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Обвиняемый в рамках исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту электропроводки в ИВС ОМВД России по городу Нефтеюганску ввел представителей заказчика в заблуждение, организовав приобретение и монтаж материалов и оборудования, отличающихся по характеристикам, указанным в смете. В результате его действий на расчетный счет исполнителя контракта были перечислены денежные средства за фактически не приобретенное оборудование, а также не выполненные работы», — сообщили в ведомстве. В результате действий подрядчика заказчику причинен ущерб на 0,5 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя по уголовному делу о мошенничестве, и направила материалы в суд. Ранее URA.RU сообщало, что зоозащитница из ХМАО обвиняет подрядчика по отлову собак в мошенничестве. Она уверяет, что предприниматель недобросовестно выполняет свои обязанности.