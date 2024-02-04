04 февраля 2024

В ХМАО бизнесмен пошел под суд из-за мошенничества при ремонте ИВС

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура направила материалы уголовного дела в суд Фото:

В Нефтеюганске будут судить подрядчика, который пытался обмануть полицейских при выполнении заказа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Обвиняемый в рамках исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту электропроводки в ИВС ОМВД России по городу Нефтеюганску ввел представителей заказчика в заблуждение, организовав приобретение и монтаж материалов и оборудования, отличающихся по характеристикам, указанным в смете. В результате его действий на расчетный счет исполнителя контракта были перечислены денежные средства за фактически не приобретенное оборудование, а также не выполненные работы», — сообщили в ведомстве.

В результате действий подрядчика заказчику причинен ущерб на 0,5 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя по уголовному делу о мошенничестве, и направила материалы в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что зоозащитница из ХМАО обвиняет подрядчика по отлову собак в мошенничестве. Она уверяет, что предприниматель недобросовестно выполняет свои обязанности.

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В Нефтеюганске будут судить подрядчика, который пытался обмануть полицейских при выполнении заказа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Обвиняемый в рамках исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту электропроводки в ИВС ОМВД России по городу Нефтеюганску ввел представителей заказчика в заблуждение, организовав приобретение и монтаж материалов и оборудования, отличающихся по характеристикам, указанным в смете. В результате его действий на расчетный счет исполнителя контракта были перечислены денежные средства за фактически не приобретенное оборудование, а также не выполненные работы», — сообщили в ведомстве. В результате действий подрядчика заказчику причинен ущерб на 0,5 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя по уголовному делу о мошенничестве, и направила материалы в суд. Ранее URA.RU сообщало, что зоозащитница из ХМАО обвиняет подрядчика по отлову собак в мошенничестве. Она уверяет, что предприниматель недобросовестно выполняет свои обязанности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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