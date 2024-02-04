В ХМАО бизнесмен пошел под суд из-за мошенничества при ремонте ИВС

В Нефтеюганске будут судить подрядчика, который пытался обмануть полицейских при выполнении заказа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«Обвиняемый в рамках исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту электропроводки в ИВС ОМВД России по городу Нефтеюганску ввел представителей заказчика в заблуждение, организовав приобретение и монтаж материалов и оборудования, отличающихся по характеристикам, указанным в смете. В результате его действий на расчетный счет исполнителя контракта были перечислены денежные средства за фактически не приобретенное оборудование, а также не выполненные работы», — сообщили в ведомстве.
В результате действий подрядчика заказчику причинен ущерб на 0,5 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя по уголовному делу о мошенничестве, и направила материалы в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что зоозащитница из ХМАО обвиняет подрядчика по отлову собак в мошенничестве. Она уверяет, что предприниматель недобросовестно выполняет свои обязанности.
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