Пермский избирком усиливает меры безопасности на выборах президента

На всех участках для голосования в Пермском крае будет применяться система видеонаблюдения и видеофиксации на президентских выборах 15—17 марта. Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома. На 881 УИК будет обеспечена трансляция на портал видеонаблюдения. Еще 50 ТИК и 867 УИК будут оборудованы средствами видеофиксации с круглосуточной записью.
«Наша задача — обеспечить соблюдение избирательных прав граждан и легитимность проходящей кампании. Полный охват избирательных участков и помещений ТИК средствами видеофиксации сделает процедуру проведения голосования и подсчета голосов прозрачной и открытой», — отметил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае жители смогут проголосовать на выборах онлайн. В регионе будет применяться дистанционное электронное голосование.
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