Стоимость таунхаусов в Челябинской области за год выросла на 15%

Авито: таунхаусы в Челябинской области за год подорожали на миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок "Березка". Сургут, таунхаусы, коттеджный поселок березка, дом кандакова
Цена таунхаусов за год поднялась с шести до семи млн рублей Фото:

В Челябинске за 2023 год таунхаусы подорожали на 15,1%. Средняя стоимость данной недвижимости выросла с шести до семи млн рублей за объект, сообщили в «Авито Недвижимости».

«В Челябинской области в 2023 году таунхаусы подорожали на 15,1%. Цена на данную недвижимость за год выросла с шести до семи млн рублей», — сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость.

В регионе 2023 году спрос на таунхаусы вырос на 25%. При этом в структуре общего спроса таунхаусы по итогам 2023-го занимали лишь 1,7%. Остальные доли спроса приходятся на дома, дачи и коттеджи.

Всего в 2023 году на продажу было выставлено 934 таунхауса в пределах Челябинской области. Объем предложения за год снизился на 8% по сравнению с 2022 годом.

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В Челябинске за 2023 год таунхаусы подорожали на 15,1%. Средняя стоимость данной недвижимости выросла с шести до семи млн рублей за объект, сообщили в «Авито Недвижимости». «В Челябинской области в 2023 году таунхаусы подорожали на 15,1%. Цена на данную недвижимость за год выросла с шести до семи млн рублей», — сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость. В регионе 2023 году спрос на таунхаусы вырос на 25%. При этом в структуре общего спроса таунхаусы по итогам 2023-го занимали лишь 1,7%. Остальные доли спроса приходятся на дома, дачи и коттеджи. Всего в 2023 году на продажу было выставлено 934 таунхауса в пределах Челябинской области. Объем предложения за год снизился на 8% по сравнению с 2022 годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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