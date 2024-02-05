Стоимость таунхаусов в Челябинской области за год выросла на 15%

В Челябинске за 2023 год таунхаусы подорожали на 15,1%. Средняя стоимость данной недвижимости выросла с шести до семи млн рублей за объект, сообщили в «Авито Недвижимости».
«В Челябинской области в 2023 году таунхаусы подорожали на 15,1%. Цена на данную недвижимость за год выросла с шести до семи млн рублей», — сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость.
В регионе 2023 году спрос на таунхаусы вырос на 25%. При этом в структуре общего спроса таунхаусы по итогам 2023-го занимали лишь 1,7%. Остальные доли спроса приходятся на дома, дачи и коттеджи.
Всего в 2023 году на продажу было выставлено 934 таунхауса в пределах Челябинской области. Объем предложения за год снизился на 8% по сравнению с 2022 годом.
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