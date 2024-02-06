В Уфе родителей накажут за то, что их дети устроили «голую вечеринку»

06 февраля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Подростки в Уфе устроили «голую вечеринку» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Уфе двое подростков устроили «голую вечеринку» с друзьями. Полиция составила в отношении их родителей административные протоколы. Сообщения о вечеринке распространил telegram-канал Mash Batash. По информации канала, ее устроили 15-летняя школьница и ее 16-летний знакомый. На распространяемых кадрах школьники ездят на лимузине без верхней одежды, девушки танцуют на столе в откровенных нарядах, указывает Mash Batash. При этом, по данным СМИ, на празднике присутствовала мать организатора вечеринки. «На участниках было минимум одежды, вели они себя максимально развязно и бесстыдно. <…> На скандальном празднике подростков, где был несовершеннолетний гость с накрашенными губами, присутствовали и родители, которые спокойно отнеслись к около-стриптизному поведению», — уточняет MK.RU . После сообщений в интернете вечеринкой заинтересовалась полиция. «В отношении родителей 15-летней уфимской школьницы и родителей ее 16-летнего знакомого сотрудниками отдела полиции управления МВД России по г. Уфе составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы будут направлены для рассмотрения в районную комиссию по делам несовершеннолетних», — сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии. Родителям грозит штраф до 500 рублей Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Уфе двое подростков устроили «голую вечеринку» с друзьями. Полиция составила в отношении их родителей административные протоколы. Сообщения о вечеринке распространил telegram-канал Mash Batash. По информации канала, ее устроили 15-летняя школьница и ее 16-летний знакомый. На распространяемых кадрах школьники ездят на лимузине без верхней одежды, девушки танцуют на столе в откровенных нарядах, указывает Mash Batash. При этом, по данным СМИ, на празднике присутствовала мать организатора вечеринки. «На участниках было минимум одежды, вели они себя максимально развязно и бесстыдно. <…> На скандальном празднике подростков, где был несовершеннолетний гость с накрашенными губами, присутствовали и родители, которые спокойно отнеслись к около-стриптизному поведению», — уточняет MK.RU. После сообщений в интернете вечеринкой заинтересовалась полиция. «В отношении родителей 15-летней уфимской школьницы и родителей ее 16-летнего знакомого сотрудниками отдела полиции управления МВД России по г. Уфе составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы будут направлены для рассмотрения в районную комиссию по делам несовершеннолетних», — сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии. Родителям грозит штраф до 500 рублей