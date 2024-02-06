06 февраля 2024

В Челябинской области количество вакансий за год выросло на треть

HeadHunter: на челябинском рынке труда в январе число вакансий выросло на 33%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области увеличилось количество вакансий Фото:

В Челябинской области в январе количество вакансий было на 33% больше, чем в 2023 году. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, всего было открыто 28 тысяч вакансий.

«В январе в Челябинской области было открыто 28 тысяч вакансий. Это на 33% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Ощутимее всего увеличилось число вакансий в автобизнесе: по сравнению с предыдущим годом — на 74%», — сообщили в HeadHunter.

В пятерку по росту вошли туризм и гостиницы с ресторанами (увеличение составило 61%), работа администраторов (плюс 53%), сфера спортклубов и салонов красоты (рост на 47%), работа кадровиков и транспортников (по 42% в каждой). В ряде профессиональных областей произошел отток предложений. В треть меньше стали требоваться охранники, на 9% меньше медики и фармацевты.

Как у самых востребованных специалистов, самый высокий рост зарплат наблюдался в автобизнесе (доходы работников увеличились вполовину), в инвестициях и консалтинге (увеличение на 39%), в аграрном секторе (плюс 34%), у продажников (увеличение на 33%) и бухгалтеров (рост на 32%). В среднем по региону прирост зарплаты составил 24%, достигнув в январе уровня в 49 тысяч рублей.

Аналитики HeadHunter назвали отрасли, где проще всего трудоустроиться. К таким отнесли сферу розничной торговли, где на одну вакансию приходится только 1,4 резюме, и автобизнес (1,5 резюме). В пятерку также входят медицина (1,7), рабочие специальности, сфера гостеприимства, работа продажников (по два резюме в каждой), строительство (2,1) и производственники (2,2 резюме).

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В Челябинской области в январе количество вакансий было на 33% больше, чем в 2023 году. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, всего было открыто 28 тысяч вакансий. «В январе в Челябинской области было открыто 28 тысяч вакансий. Это на 33% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Ощутимее всего увеличилось число вакансий в автобизнесе: по сравнению с предыдущим годом — на 74%», — сообщили в HeadHunter. В пятерку по росту вошли туризм и гостиницы с ресторанами (увеличение составило 61%), работа администраторов (плюс 53%), сфера спортклубов и салонов красоты (рост на 47%), работа кадровиков и транспортников (по 42% в каждой). В ряде профессиональных областей произошел отток предложений. В треть меньше стали требоваться охранники, на 9% меньше медики и фармацевты. Как у самых востребованных специалистов, самый высокий рост зарплат наблюдался в автобизнесе (доходы работников увеличились вполовину), в инвестициях и консалтинге (увеличение на 39%), в аграрном секторе (плюс 34%), у продажников (увеличение на 33%) и бухгалтеров (рост на 32%). В среднем по региону прирост зарплаты составил 24%, достигнув в январе уровня в 49 тысяч рублей. Аналитики HeadHunter назвали отрасли, где проще всего трудоустроиться. К таким отнесли сферу розничной торговли, где на одну вакансию приходится только 1,4 резюме, и автобизнес (1,5 резюме). В пятерку также входят медицина (1,7), рабочие специальности, сфера гостеприимства, работа продажников (по два резюме в каждой), строительство (2,1) и производственники (2,2 резюме).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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