В Нижневартовске временно закрыли катки из-за потепления

В Нижневартовске временно закрыли 9 катков из-за потепления Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске временно закрыли 9 муниципальных катков из-за потепления. Решение приняли в целях безопасности, сообщила городская дирекция спортивных сооружений на своем сайте.



«В связи с теплой погодой, 9 муниципальных катков в Нижневартовске временно закрыты. Это касается следующих адресов: пр. Победы, 19/1, ул. Маршала Жукова, 3/1, ул. Нефтяников, 25-А, ул. Героев Самотлора, 22, „Роллердром“ (ул. 60 лет Октября, 16), ул. Пермская, 23-А, ул. Ленина, 37, ул. Дружбы Народов, 7/1, Квартал „Молодежный“. Это решение было принято в целях безопасности, так как теплая погода может привести к таянию льда и ухудшению состояния ледовой поверхности», — говорится в сообщении.



В других городах ХМАО еще не сделали подобных заявлений. Из-за теплой погоды катки также временно закрыли в Челябинске и Тюмени.