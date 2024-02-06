06 февраля 2024

В Нижневартовске временно закрыли катки из-за потепления

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток Улетный. Тюмень, каток, лед, каток улетный
В Нижневартовске временно закрыли 9 катков из-за потепления Фото:

В Нижневартовске временно закрыли 9 муниципальных катков из-за потепления. Решение приняли в целях безопасности, сообщила городская дирекция спортивных сооружений на своем сайте.

«В связи с теплой погодой, 9 муниципальных катков в Нижневартовске временно закрыты. Это касается следующих адресов: пр. Победы, 19/1, ул. Маршала Жукова, 3/1, ул. Нефтяников, 25-А, ул. Героев Самотлора, 22, „Роллердром“ (ул. 60 лет Октября, 16), ул. Пермская, 23-А, ул. Ленина, 37, ул. Дружбы Народов, 7/1, Квартал „Молодежный“. Это решение было принято в целях безопасности, так как теплая погода может привести к таянию льда и ухудшению состояния ледовой поверхности», — говорится в сообщении.

В других городах ХМАО еще не сделали подобных заявлений. Из-за теплой погоды катки также временно закрыли в Челябинске и Тюмени.

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В Нижневартовске временно закрыли 9 муниципальных катков из-за потепления. Решение приняли в целях безопасности, сообщила городская дирекция спортивных сооружений на своем сайте. «В связи с теплой погодой, 9 муниципальных катков в Нижневартовске временно закрыты. Это касается следующих адресов: пр. Победы, 19/1, ул. Маршала Жукова, 3/1, ул. Нефтяников, 25-А, ул. Героев Самотлора, 22, „Роллердром“ (ул. 60 лет Октября, 16), ул. Пермская, 23-А, ул. Ленина, 37, ул. Дружбы Народов, 7/1, Квартал „Молодежный“. Это решение было принято в целях безопасности, так как теплая погода может привести к таянию льда и ухудшению состояния ледовой поверхности», — говорится в сообщении. В других городах ХМАО еще не сделали подобных заявлений. Из-за теплой погоды катки также временно закрыли в Челябинске и Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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