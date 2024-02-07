Екатеринбуржцу, который убил друга штыковой лопатой, дали 17 лет. Фото

08 февраля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Убийство Сергей Космаков совершил в феврале 2023 года Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Свердловский областной суд приговорил к 17 годам колонии Сергея Космакова, который убил мужчину штыковой лопатой в гараже. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда. «Космаков признан виновным в совершении разбоя и убийстве. Ему назначено 17 лет и пять месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года», — рассказали в суде. Выступая с последним словом, осужденный принес соболезнования и извинился перед родными погибшего. Он отметил, что не хотел убивать их близкого. Преступление произошло в феврале 2023 года в гаражном боксе на Тимирязева, 11 рядом с налоговой инспекцией по Кировскому району. Космаков с другом распивал алкоголь. Между ними произошел конфликт и осужденный решился на убийство. Сначала он украл 1300 рублей, потом ударил жертву совковой лопатой по голове и добил штыковой. Фото: предоставлено пресс-службой облсуда

Свердловский областной суд приговорил к 17 годам колонии Сергея Космакова, который убил мужчину штыковой лопатой в гараже. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда. «Космаков признан виновным в совершении разбоя и убийстве. Ему назначено 17 лет и пять месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года», — рассказали в суде. Выступая с последним словом, осужденный принес соболезнования и извинился перед родными погибшего. Он отметил, что не хотел убивать их близкого. Преступление произошло в феврале 2023 года в гаражном боксе на Тимирязева, 11 рядом с налоговой инспекцией по Кировскому району. Космаков с другом распивал алкоголь. Между ними произошел конфликт и осужденный решился на убийство. Сначала он украл 1300 рублей, потом ударил жертву совковой лопатой по голове и добил штыковой.