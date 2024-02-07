07 февраля 2024

Екатеринбуржцу, который убил друга штыковой лопатой, дали 17 лет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Убийство Сергей Космаков совершил в феврале 2023 года Фото:

Свердловский областной суд приговорил к 17 годам колонии Сергея Космакова, который убил мужчину штыковой лопатой в гараже. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда.

«Космаков признан виновным в совершении разбоя и убийстве. Ему назначено 17 лет и пять месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года», — рассказали в суде.

Выступая с последним словом, осужденный принес соболезнования и извинился перед родными погибшего. Он отметил, что не хотел убивать их близкого.

Преступление произошло в феврале 2023 года в гаражном боксе на Тимирязева, 11 рядом с налоговой инспекцией по Кировскому району. Космаков с другом распивал алкоголь. Между ними произошел конфликт и осужденный решился на убийство. Сначала он украл 1300 рублей, потом ударил жертву совковой лопатой по голове и добил штыковой.

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Свердловский областной суд приговорил к 17 годам колонии Сергея Космакова, который убил мужчину штыковой лопатой в гараже. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе облсуда. «Космаков признан виновным в совершении разбоя и убийстве. Ему назначено 17 лет и пять месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года», — рассказали в суде. Выступая с последним словом, осужденный принес соболезнования и извинился перед родными погибшего. Он отметил, что не хотел убивать их близкого. Преступление произошло в феврале 2023 года в гаражном боксе на Тимирязева, 11 рядом с налоговой инспекцией по Кировскому району. Космаков с другом распивал алкоголь. Между ними произошел конфликт и осужденный решился на убийство. Сначала он украл 1300 рублей, потом ударил жертву совковой лопатой по голове и добил штыковой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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