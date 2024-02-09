Сбер заработал больше сотни млрд за январь

09 февраля 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Сбербанк заработал на 5% больше в январе 2024, чем годом ранее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сбербанк по итогам января 2024 года заработал на 5% больше, чем годом ранее. Он получил 115,1 миллиард рублей чистой прибыли. Об этом следует из материалов банка. «Чистая прибыль Сбера составила 115,1 млрд рублей в январе 2024 года», — указано в материалах банка к отчетности, передает ТАСС. Отмечается, что рентабельность капитала составляла 20,7%. При этом в январе 2023 года чистая прибыль Сбербанка составила 110,1 млрд рублей. Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам учета составила 1,493 триллиона рублей. Тогда рентабельность капитала (ROE) банка достигла 24,7%.

Сбербанк по итогам января 2024 года заработал на 5% больше, чем годом ранее. Он получил 115,1 миллиард рублей чистой прибыли. Об этом следует из материалов банка. «Чистая прибыль Сбера составила 115,1 млрд рублей в январе 2024 года», — указано в материалах банка к отчетности, передает ТАСС. Отмечается, что рентабельность капитала составляла 20,7%. При этом в январе 2023 года чистая прибыль Сбербанка составила 110,1 млрд рублей. Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам учета составила 1,493 триллиона рублей. Тогда рентабельность капитала (ROE) банка достигла 24,7%.