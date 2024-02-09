Куйвашев дал Екатеринбургу и Нижнему Тагилу сотни миллионов на лифты

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет выделено 325,7 миллиона рублей на замену лифтов Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Дома получат 265 новых лифтов, сообщает департамент информполитики региона.
«Екатеринбург и Нижний Тагил по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева получат на замену 265 лифтов субсидии в размере 325,7 миллиона рублей. В рамках программы „Формирование современной городской среды на территории Свердловской области“ Екатеринбург получит 291,4 миллиона рублей, Нижний Тагил — 34,36 миллиона рублей», — говорится на сайте ДИПа.
Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов отметил, что на замену лифтов с истекшим сроком в 2024 году предусмотрено 450 миллионов рублей. Сейчас проводится дополнительный отбор заявок от муниципалитетов на участие в программе замены.
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