09 февраля 2024

Куйвашев дал Екатеринбургу и Нижнему Тагилу сотни миллионов на лифты

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, лифт, кнопки лифта
Екатеринбург получит на замену лифтов 291,4 миллиона рублей Фото:

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет выделено 325,7 миллиона рублей на замену лифтов Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Дома получат 265 новых лифтов, сообщает департамент информполитики региона.

«Екатеринбург и Нижний Тагил по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева получат на замену 265 лифтов субсидии в размере 325,7 миллиона рублей. В рамках программы „Формирование современной городской среды на территории Свердловской области“ Екатеринбург получит 291,4 миллиона рублей, Нижний Тагил — 34,36 миллиона рублей», — говорится на сайте ДИПа.

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов отметил, что на замену лифтов с истекшим сроком в 2024 году предусмотрено 450 миллионов рублей. Сейчас проводится дополнительный отбор заявок от муниципалитетов на участие в программе замены.

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По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет выделено 325,7 миллиона рублей на замену лифтов Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Дома получат 265 новых лифтов, сообщает департамент информполитики региона. «Екатеринбург и Нижний Тагил по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева получат на замену 265 лифтов субсидии в размере 325,7 миллиона рублей. В рамках программы „Формирование современной городской среды на территории Свердловской области“ Екатеринбург получит 291,4 миллиона рублей, Нижний Тагил — 34,36 миллиона рублей», — говорится на сайте ДИПа. Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов отметил, что на замену лифтов с истекшим сроком в 2024 году предусмотрено 450 миллионов рублей. Сейчас проводится дополнительный отбор заявок от муниципалитетов на участие в программе замены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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