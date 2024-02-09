Общество ЖКХ и Городская среда Куйвашев дал Екатеринбургу и Нижнему Тагилу сотни миллионов на лифты 10 февраля 2024 в 16:22 Размер текста - 17 + Екатеринбург получит на замену лифтов 291,4 миллиона рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет выделено 325,7 миллиона рублей на замену лифтов Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Дома получат 265 новых лифтов, сообщает департамент информполитики региона. «Екатеринбург и Нижний Тагил по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева получат на замену 265 лифтов субсидии в размере 325,7 миллиона рублей. В рамках программы „Формирование современной городской среды на территории Свердловской области“ Екатеринбург получит 291,4 миллиона рублей, Нижний Тагил — 34,36 миллиона рублей», — говорится на сайте ДИПа. Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов отметил, что на замену лифтов с истекшим сроком в 2024 году предусмотрено 450 миллионов рублей. Сейчас проводится дополнительный отбор заявок от муниципалитетов на участие в программе замены. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет выделено 325,7 миллиона рублей на замену лифтов Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Дома получат 265 новых лифтов, сообщает департамент информполитики региона. «Екатеринбург и Нижний Тагил по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева получат на замену 265 лифтов субсидии в размере 325,7 миллиона рублей. В рамках программы „Формирование современной городской среды на территории Свердловской области“ Екатеринбург получит 291,4 миллиона рублей, Нижний Тагил — 34,36 миллиона рублей», — говорится на сайте ДИПа. Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов отметил, что на замену лифтов с истекшим сроком в 2024 году предусмотрено 450 миллионов рублей. Сейчас проводится дополнительный отбор заявок от муниципалитетов на участие в программе замены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям