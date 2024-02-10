В челябинском районе прошли гонки на приз поднявшего над Рейхстагом флаг земляка. Фото

11 февраля 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

В честь водрузившего флаг на Рейхстаг челябинца проводят ежегодные соревнования Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Красноармейском районе (Челябинская область) накануне прошли соревнования по лыжным гонкам и пулевой стрельбе, посвященные Василию Казанцеву, который 30 апреля 1945 года поднял над немецким Рейхстагом в Берлине флаг Победы. Как URA.RU сообщил глава района Сергей Сергеев, мероприятие состоялось в 58-й раз. «В селе Сугояк провели лыжную гонку имени земляка Василия Казанцева. Соревнования проходят в 58-й раз, и связаны они с Героем СССР, который одним из первых 30 апреля 1945 году водрузил флаг Победы над поверженной Германией на крыше Рейхстага», — сообщил URA.RU Сергеев. Собеседник добавил, что и в настоящее время многие жители района отстаивают интересы страны в ходе проведения СВО. Волонтеры активно помогают бойцам. Мероприятие идет в зачет районной спартакиады, в которой спортсмены соревнуются в трех категориях: учащиеся средних полных и общеобразовательных школ, коллективы предприятий. Перед началом испытаний порядка 300 участников возложили венки к бюсту Казанцева, у стелы погибшим на фронтах Великой Отечественной войны состоялся праздничный митинг. Казанцев является уроженцем Сугояка. Службу в рядах Красной Армии начал в 1940 году. Был разведчиком-наблюдателем Первого Белорусского фронта. Двигаясь по зданию Рейхстага, огнем из автомата и гранатами уничтожил 15 гитлеровцев и взял в плен двух немецких офицеров. На скульптурную группу взобрался первым в 14:42 часа и поднял над зданием парламента Советский флаг. Ранен 13 мая 1945 года и скончался в Берлине. Похоронен в Зеефельде рядом с немецкой столицей. Парад перед началом соревнований с возложением венков к бюсту Казанцева Фото читателя URA.RU На финише лыжной гонки Фото читателя URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Красноармейском районе (Челябинская область) накануне прошли соревнования по лыжным гонкам и пулевой стрельбе, посвященные Василию Казанцеву, который 30 апреля 1945 года поднял над немецким Рейхстагом в Берлине флаг Победы. Как URA.RU сообщил глава района Сергей Сергеев, мероприятие состоялось в 58-й раз. «В селе Сугояк провели лыжную гонку имени земляка Василия Казанцева. Соревнования проходят в 58-й раз, и связаны они с Героем СССР, который одним из первых 30 апреля 1945 году водрузил флаг Победы над поверженной Германией на крыше Рейхстага», — сообщил URA.RU Сергеев. Собеседник добавил, что и в настоящее время многие жители района отстаивают интересы страны в ходе проведения СВО. Волонтеры активно помогают бойцам. Мероприятие идет в зачет районной спартакиады, в которой спортсмены соревнуются в трех категориях: учащиеся средних полных и общеобразовательных школ, коллективы предприятий. Перед началом испытаний порядка 300 участников возложили венки к бюсту Казанцева, у стелы погибшим на фронтах Великой Отечественной войны состоялся праздничный митинг. Казанцев является уроженцем Сугояка. Службу в рядах Красной Армии начал в 1940 году. Был разведчиком-наблюдателем Первого Белорусского фронта. Двигаясь по зданию Рейхстага, огнем из автомата и гранатами уничтожил 15 гитлеровцев и взял в плен двух немецких офицеров. На скульптурную группу взобрался первым в 14:42 часа и поднял над зданием парламента Советский флаг. Ранен 13 мая 1945 года и скончался в Берлине. Похоронен в Зеефельде рядом с немецкой столицей.