Сургутяне забронировали почти все места в ресторанах перед 14 февраля

13 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Сургутяне забронировали почти все столики в ресторанах на 14 февраля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители Сургута забронировали почти все столики в городских ресторанах. Ажиотаж в заведениях возник, несмотря на будний праздничный день, сообщили URA.RU управляющие ресторанами. «В некоторых ресторанах брони нет, но спрос на столы высокий. А там, где есть, все уже забронировано, несмотря на то, что 14 февраля — это будний день», — рассказала управляющая ресторанами итальянской и азиатской кухни. На День святого Валентина сургутяне разобрали все места в ресторанах за две недели. «Бронирование на 14 февраля началось еще в начале месяца. Те, кто не успел, активно ищут места сейчас», — добавила другой руководитель. Повышенный спрос в преддверии 14 февраля замечен в Сургуте не только в ресторанах, но и в сфере развлечений. Так, жители города разобрали практически все номера в эротическом отеле.

Жители Сургута забронировали почти все столики в городских ресторанах. Ажиотаж в заведениях возник, несмотря на будний праздничный день, сообщили URA.RU управляющие ресторанами. «В некоторых ресторанах брони нет, но спрос на столы высокий. А там, где есть, все уже забронировано, несмотря на то, что 14 февраля — это будний день», — рассказала управляющая ресторанами итальянской и азиатской кухни. На День святого Валентина сургутяне разобрали все места в ресторанах за две недели. «Бронирование на 14 февраля началось еще в начале месяца. Те, кто не успел, активно ищут места сейчас», — добавила другой руководитель. Повышенный спрос в преддверии 14 февраля замечен в Сургуте не только в ресторанах, но и в сфере развлечений. Так, жители города разобрали практически все номера в эротическом отеле.