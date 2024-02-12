12 февраля 2024

Сургутяне забронировали почти все места в ресторанах перед 14 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне забронировали почти все столики в ресторанах на 14 февраля Фото:

Жители Сургута забронировали почти все столики в городских ресторанах. Ажиотаж в заведениях возник, несмотря на будний праздничный день, сообщили URA.RU управляющие ресторанами.

«В некоторых ресторанах брони нет, но спрос на столы высокий. А там, где есть, все уже забронировано, несмотря на то, что 14 февраля — это будний день», — рассказала управляющая ресторанами итальянской и азиатской кухни.

На День святого Валентина сургутяне разобрали все места в ресторанах за две недели. «Бронирование на 14 февраля началось еще в начале месяца. Те, кто не успел, активно ищут места сейчас», — добавила другой руководитель.

Повышенный спрос в преддверии 14 февраля замечен в Сургуте не только в ресторанах, но и в сфере развлечений. Так, жители города разобрали практически все номера в эротическом отеле.

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Жители Сургута забронировали почти все столики в городских ресторанах. Ажиотаж в заведениях возник, несмотря на будний праздничный день, сообщили URA.RU управляющие ресторанами. «В некоторых ресторанах брони нет, но спрос на столы высокий. А там, где есть, все уже забронировано, несмотря на то, что 14 февраля — это будний день», — рассказала управляющая ресторанами итальянской и азиатской кухни. На День святого Валентина сургутяне разобрали все места в ресторанах за две недели. «Бронирование на 14 февраля началось еще в начале месяца. Те, кто не успел, активно ищут места сейчас», — добавила другой руководитель. Повышенный спрос в преддверии 14 февраля замечен в Сургуте не только в ресторанах, но и в сфере развлечений. Так, жители города разобрали практически все номера в эротическом отеле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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