Сургутяне забронировали почти все места в ресторанах перед 14 февраля

Жители Сургута забронировали почти все столики в городских ресторанах. Ажиотаж в заведениях возник, несмотря на будний праздничный день, сообщили URA.RU управляющие ресторанами.
«В некоторых ресторанах брони нет, но спрос на столы высокий. А там, где есть, все уже забронировано, несмотря на то, что 14 февраля — это будний день», — рассказала управляющая ресторанами итальянской и азиатской кухни.
На День святого Валентина сургутяне разобрали все места в ресторанах за две недели. «Бронирование на 14 февраля началось еще в начале месяца. Те, кто не успел, активно ищут места сейчас», — добавила другой руководитель.
Повышенный спрос в преддверии 14 февраля замечен в Сургуте не только в ресторанах, но и в сфере развлечений. Так, жители города разобрали практически все номера в эротическом отеле.
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