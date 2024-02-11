11 февраля 2024

В эротическом отеле Сургута разобрали практически все номера на 14 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, маска, бдсм
Остался только номер для молодоженов Фото:

Жители Сургута разобрали практически все номера в тематическом БДСМ-отеле. Об этом URA.RU сообщила администратор заведения.

«На 14 февраля практически все забронировано. Остался только пятый номер. Это апартаменты для молодоженов», — сообщил администратор.

За доплату можно заказать ванну с пеной и лепестками роз. Завтрак на двоих и настольную игру для взрослых.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО собирается построить в Нижневартовске БДСМ-отель. Деньги на возведение она решила выиграть в ток-шоу.

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Жители Сургута разобрали практически все номера в тематическом БДСМ-отеле. Об этом URA.RU сообщила администратор заведения. «На 14 февраля практически все забронировано. Остался только пятый номер. Это апартаменты для молодоженов», — сообщил администратор. За доплату можно заказать ванну с пеной и лепестками роз. Завтрак на двоих и настольную игру для взрослых. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО собирается построить в Нижневартовске БДСМ-отель. Деньги на возведение она решила выиграть в ток-шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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