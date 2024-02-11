В эротическом отеле Сургута разобрали практически все номера на 14 февраля

Остался только номер для молодоженов
Жители Сургута разобрали практически все номера в тематическом БДСМ-отеле. Об этом URA.RU сообщила администратор заведения.
«На 14 февраля практически все забронировано. Остался только пятый номер. Это апартаменты для молодоженов», — сообщил администратор.
За доплату можно заказать ванну с пеной и лепестками роз. Завтрак на двоих и настольную игру для взрослых.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО собирается построить в Нижневартовске БДСМ-отель. Деньги на возведение она решила выиграть в ток-шоу.
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