Оборонное предприятие из Уфы заманивает вахтовиков из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, двигатель самолета, наука, технологии, наука и техника, ремонт двигателя, обслуживание авиатехники, авиастроение, испытательный бокс, испытание двигателя, станция испытания авиадвигателей, двигатель д-36, арамильский авиационный ремонтный завод, аарз
Вахтовиков из ХМАО зовут производить авиадвигатели на оборонное предприятие Фото:

Оборонное предприятие из Уфы, входящее в структуру «Ростеха», — Уфимское моторостроительное производственное объединение — заманивает вахтовиков из ХМАО, обещая бесплатно научить профессии. На предприятии агентству сообщили, что нужны рабочие и специалисты с высшим образованием.

«Уфимское моторостроительное производственное объединение занимается производством авиадвигателей. Предприятие расширяет производство и привлекает новые кадры, в том числе из других регионов. Желающие трудоустроиться на завод могут бесплатно получить профессию в учебном центре на базе предприятия: во время обучения студентам платят 38 тысяч рублей, а после получения профессии устраивают в цех на зарплату от 80 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту URA.RU на предприятии. При росте квалификации оплата труда повышается, например, при получении пятого разряда платят 110 тысяч, 6-го — 125 тыс. руб.

За выполнение плана работникам дают премии, оплачивают переработки, в двойном размере — работу в выходной день. Компания предоставляет иногородним общежитие или частично компенсирует съемное жилье. Военнослужащим, которые демобилизовались, выплачивают «подъемные» — 48 тысяч рублей.

В ХМАО специалистам без опыта платят от 30 тысяч рублей. Например, человеку, не имеющему профессии, предлагают устроиться в «Сургутнефтегаз» уборщиком производственных помещений на зарплату от 30 до 40 тысяч рублей. В «РН-Учет» (дочернее общество «Роснефти») в Нижневартовске человек без опыта работы, но знающий оргтехнику может устроиться оператором по сортировке и обработке документов с зарплатой до 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что нефтесервисное предприятие, работающее с «Лукойлом», набирает сотрудников в филиал в Когалыме, предлагая бронь от мобилизации. Из-за роста объема работ на предприятии нужны специалисты разной квалификации.

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Оборонное предприятие из Уфы, входящее в структуру «Ростеха», — Уфимское моторостроительное производственное объединение — заманивает вахтовиков из ХМАО, обещая бесплатно научить профессии. На предприятии агентству сообщили, что нужны рабочие и специалисты с высшим образованием. «Уфимское моторостроительное производственное объединение занимается производством авиадвигателей. Предприятие расширяет производство и привлекает новые кадры, в том числе из других регионов. Желающие трудоустроиться на завод могут бесплатно получить профессию в учебном центре на базе предприятия: во время обучения студентам платят 38 тысяч рублей, а после получения профессии устраивают в цех на зарплату от 80 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту URA.RU на предприятии. При росте квалификации оплата труда повышается, например, при получении пятого разряда платят 110 тысяч, 6-го — 125 тыс. руб. За выполнение плана работникам дают премии, оплачивают переработки, в двойном размере — работу в выходной день. Компания предоставляет иногородним общежитие или частично компенсирует съемное жилье. Военнослужащим, которые демобилизовались, выплачивают «подъемные» — 48 тысяч рублей. В ХМАО специалистам без опыта платят от 30 тысяч рублей. Например, человеку, не имеющему профессии, предлагают устроиться в «Сургутнефтегаз» уборщиком производственных помещений на зарплату от 30 до 40 тысяч рублей. В «РН-Учет» (дочернее общество «Роснефти») в Нижневартовске человек без опыта работы, но знающий оргтехнику может устроиться оператором по сортировке и обработке документов с зарплатой до 40 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что нефтесервисное предприятие, работающее с «Лукойлом», набирает сотрудников в филиал в Когалыме, предлагая бронь от мобилизации. Из-за роста объема работ на предприятии нужны специалисты разной квалификации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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