13 февраля 2024

В Челябинске сшили новую форму цвета неба водителям и кондукторам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, водитель автобуса, общественный транспорт, городской транспорт, новые автобусы
Челябинских водителей и кондукторов снабдили новой формой Фото:

В Челябинске водителям и кондукторам автобусов сшили новую форму небесного цвета. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе МУП «Служба организации движения».

«Новое „обмундирование“ представляет собой сорочку прямого кроя небесного оттенка, утепленный жилет серого цвета с капюшоном. Ну, а фирменный логотип предприятия только украсит форменную одежду». — подчеркнули в пресс-службе предприятия.

На предприятии уверены, что такой дресс-код позволяет не только выделить водителей среди других людей, но и повысить престиж общественного транспорта. Форма является одним из пунктов государственных контрактов, заключаемых для транспортного обслуживания Челябинской агломерации.

В январе водителям и кондукторам подняли зарплаты и ввели новые выплаты за непрерывный стаж и надбавки на питание. Кроме того, новым водителям автобусов и трамваев, которые устроились на работу с 1 февраля, выплатят по 500 тысяч рублей. Правда, условиями получения выплат являются отсутствие аварий по вине водителя, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и непрерывная работа на предприятии в течение двух лет.

Отличительной чертой новой формы являются сорочки небесного цвета
Отличительной чертой новой формы являются сорочки небесного цвета
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В Челябинске водителям и кондукторам автобусов сшили новую форму небесного цвета. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе МУП «Служба организации движения». «Новое „обмундирование“ представляет собой сорочку прямого кроя небесного оттенка, утепленный жилет серого цвета с капюшоном. Ну, а фирменный логотип предприятия только украсит форменную одежду». — подчеркнули в пресс-службе предприятия. На предприятии уверены, что такой дресс-код позволяет не только выделить водителей среди других людей, но и повысить престиж общественного транспорта. Форма является одним из пунктов государственных контрактов, заключаемых для транспортного обслуживания Челябинской агломерации. В январе водителям и кондукторам подняли зарплаты и ввели новые выплаты за непрерывный стаж и надбавки на питание. Кроме того, новым водителям автобусов и трамваев, которые устроились на работу с 1 февраля, выплатят по 500 тысяч рублей. Правда, условиями получения выплат являются отсутствие аварий по вине водителя, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и непрерывная работа на предприятии в течение двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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