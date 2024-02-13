В Челябинске сшили новую форму цвета неба водителям и кондукторам. Фото

14 февраля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Челябинских водителей и кондукторов снабдили новой формой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске водителям и кондукторам автобусов сшили новую форму небесного цвета. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе МУП «Служба организации движения». «Новое „обмундирование“ представляет собой сорочку прямого кроя небесного оттенка, утепленный жилет серого цвета с капюшоном. Ну, а фирменный логотип предприятия только украсит форменную одежду». — подчеркнули в пресс-службе предприятия. На предприятии уверены, что такой дресс-код позволяет не только выделить водителей среди других людей, но и повысить престиж общественного транспорта. Форма является одним из пунктов государственных контрактов, заключаемых для транспортного обслуживания Челябинской агломерации. В январе водителям и кондукторам подняли зарплаты и ввели новые выплаты за непрерывный стаж и надбавки на питание. Кроме того, новым водителям автобусов и трамваев, которые устроились на работу с 1 февраля, выплатят по 500 тысяч рублей. Правда, условиями получения выплат являются отсутствие аварий по вине водителя, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и непрерывная работа на предприятии в течение двух лет. Отличительной чертой новой формы являются сорочки небесного цвета Фото: МУП «СОД»

В Челябинске водителям и кондукторам автобусов сшили новую форму небесного цвета. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе МУП «Служба организации движения». «Новое „обмундирование“ представляет собой сорочку прямого кроя небесного оттенка, утепленный жилет серого цвета с капюшоном. Ну, а фирменный логотип предприятия только украсит форменную одежду». — подчеркнули в пресс-службе предприятия. На предприятии уверены, что такой дресс-код позволяет не только выделить водителей среди других людей, но и повысить престиж общественного транспорта. Форма является одним из пунктов государственных контрактов, заключаемых для транспортного обслуживания Челябинской агломерации. В январе водителям и кондукторам подняли зарплаты и ввели новые выплаты за непрерывный стаж и надбавки на питание. Кроме того, новым водителям автобусов и трамваев, которые устроились на работу с 1 февраля, выплатят по 500 тысяч рублей. Правда, условиями получения выплат являются отсутствие аварий по вине водителя, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и непрерывная работа на предприятии в течение двух лет.