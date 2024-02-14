ДПС получила новые авто (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Березниках Пермского края парк дорожно-патрульной службы пополнился китайскими кроссоверами Haval F7. В Госавтоинспекции города не уточняют комплектации авто, но утверждают, что у дилеров такие машины не купить.

«Автопарк ДПС в городе Березники пополнился новыми кроссоверами Haval F7 в рамках федерального проекта „Безопасность дорожного движения“. Госавтоинспекция получила новые служебные автомобили, которые недоступны для покупки у дилеров», — сообщается на странице автоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте».

Полицейским передали три автомашины. На сайте производителя указывается, что цены на Haval F7 варьируются от 2 млн 449 тысяч до 3 млн 349 тысяч рублей.