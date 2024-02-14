В Березниках дорожным полицейским выдали китайские кроссоверы. Фото

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Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , памятник ленину, машина дпс, машины, полиция, площадь 1905года, правоохранительные органы, гибдд, дпс, автомобили
ДПС получила новые авто (архивное фото) Фото:

В Березниках Пермского края парк дорожно-патрульной службы пополнился китайскими кроссоверами Haval F7. В Госавтоинспекции города не уточняют комплектации авто, но утверждают, что у дилеров такие машины не купить.

«Автопарк ДПС в городе Березники пополнился новыми кроссоверами Haval F7 в рамках федерального проекта „Безопасность дорожного движения“. Госавтоинспекция получила новые служебные автомобили, которые недоступны для покупки у дилеров», — сообщается на странице автоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте».

Полицейским передали три автомашины. На сайте производителя указывается, что цены на Haval F7 варьируются от 2 млн 449 тысяч до 3 млн 349 тысяч рублей.

Три автомобиля будут патрулировать Березники
Три автомобиля будут патрулировать Березники

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В Березниках Пермского края парк дорожно-патрульной службы пополнился китайскими кроссоверами Haval F7. В Госавтоинспекции города не уточняют комплектации авто, но утверждают, что у дилеров такие машины не купить. «Автопарк ДПС в городе Березники пополнился новыми кроссоверами Haval F7 в рамках федерального проекта „Безопасность дорожного движения“. Госавтоинспекция получила новые служебные автомобили, которые недоступны для покупки у дилеров», — сообщается на странице автоинспекции Березников в соцсети «ВКонтакте». Полицейским передали три автомашины. На сайте производителя указывается, что цены на Haval F7 варьируются от 2 млн 449 тысяч до 3 млн 349 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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