«Пермэнергосбыт» подвергся массированной атаке украинских хакеров

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Хакеры атаковали «Пермэнергосбыт» 12 января Фото:

Компания «Пермэнергосбыт» в начале 2024 года подверглась массированной DDoS-атаке. За хакерской атакой стоит так называемая IT-армия Украины, численность которой, по данным СМИ, может достигать сотен тысяч человек.

«Атаки на энергосбытовые компании наблюдались в таких регионах, как Тюмень, Пермь, Новосибирск, Красноярск, Объектами DDоS-атак оказались „Красноярскэнергосбыт“, „Пермэнергосбыт“, новосибирский провайдер „Авантел“», — пишет издание Forbes со ссылкой на источники в отрасли информбезопасности. Уточняется, что из-за хакерских атак «Пермэнергосбыт» столкнулся с перебоями в работе сервисов.

В пресс-службе ПАО «Пермэнергосбыте» URA.RU пояснили, что 12 января сбытовая компания действительно столкнулась «с самой серьезной» DDoS-атакой. «Атака была не первой, но самой серьезной: несколько часов не работали интернет-сервисы „Пермэнергосбыт“. Из-за этого на некоторое время пришлось отменить отключения должников-физлиц [от энергоснабжения]», — пояснили URA.RU в компании.

В то же время в «Пермэнергосбыте» уточнили, что определить, откуда именно шла атака, «на 100% довольно сложно». После хакерских атак в компании усилили защиту. Повторные DDoS-атаки были безуспешны, добавили в пресс-службе «Пермэнергосбыта.

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Компания «Пермэнергосбыт» в начале 2024 года подверглась массированной DDoS-атаке. За хакерской атакой стоит так называемая IT-армия Украины, численность которой, по данным СМИ, может достигать сотен тысяч человек. «Атаки на энергосбытовые компании наблюдались в таких регионах, как Тюмень, Пермь, Новосибирск, Красноярск, Объектами DDоS-атак оказались „Красноярскэнергосбыт“, „Пермэнергосбыт“, новосибирский провайдер „Авантел“», — пишет издание Forbes со ссылкой на источники в отрасли информбезопасности. Уточняется, что из-за хакерских атак «Пермэнергосбыт» столкнулся с перебоями в работе сервисов. В пресс-службе ПАО «Пермэнергосбыте» URA.RU пояснили, что 12 января сбытовая компания действительно столкнулась «с самой серьезной» DDoS-атакой. «Атака была не первой, но самой серьезной: несколько часов не работали интернет-сервисы „Пермэнергосбыт“. Из-за этого на некоторое время пришлось отменить отключения должников-физлиц [от энергоснабжения]», — пояснили URA.RU в компании. В то же время в «Пермэнергосбыте» уточнили, что определить, откуда именно шла атака, «на 100% довольно сложно». После хакерских атак в компании усилили защиту. Повторные DDoS-атаки были безуспешны, добавили в пресс-службе «Пермэнергосбыта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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