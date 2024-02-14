«Пермэнергосбыт» подвергся массированной атаке украинских хакеров

Хакеры атаковали «Пермэнергосбыт» 12 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Пермэнергосбыт» в начале 2024 года подверглась массированной DDoS-атаке. За хакерской атакой стоит так называемая IT-армия Украины, численность которой, по данным СМИ, может достигать сотен тысяч человек.

«Атаки на энергосбытовые компании наблюдались в таких регионах, как Тюмень, Пермь, Новосибирск, Красноярск, Объектами DDоS-атак оказались „Красноярскэнергосбыт“, „Пермэнергосбыт“, новосибирский провайдер „Авантел“», — пишет издание Forbes со ссылкой на источники в отрасли информбезопасности. Уточняется, что из-за хакерских атак «Пермэнергосбыт» столкнулся с перебоями в работе сервисов.

В пресс-службе ПАО «Пермэнергосбыте» URA.RU пояснили, что 12 января сбытовая компания действительно столкнулась «с самой серьезной» DDoS-атакой. «Атака была не первой, но самой серьезной: несколько часов не работали интернет-сервисы „Пермэнергосбыт“. Из-за этого на некоторое время пришлось отменить отключения должников-физлиц [от энергоснабжения]», — пояснили URA.RU в компании.

В то же время в «Пермэнергосбыте» уточнили, что определить, откуда именно шла атака, «на 100% довольно сложно». После хакерских атак в компании усилили защиту. Повторные DDoS-атаки были безуспешны, добавили в пресс-службе «Пермэнергосбыта.