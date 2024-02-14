Пермяки увидят сближение Луны и Юпитера

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Супер (роковое) полнолуние. Пермь, полнолуние, супер полнолуние, роковае полнолуние, полная луна, лунная ночь, 14 июля 2022, вид ночного города
Ночью в Перми обещают ясную погоду Фото:

В ночь с 14 на 15 февраля и с 15 на 16 февраля в Перми можно будет увидеть сближение Луны и Юпитера. На зимнем небе планету и спутник Земли будет хорошо видно.

«Сегодня ночью мы увидим, как Луна „подходит“ к Юпитеру, а завтра — как она „обгонит“ его. То есть две ночи подряд сможем наблюдать сближение Юпитера и Луны», — пишет 59.ru со сслыкой на руководителя астроклуба «Телескоп» Сергея Полищука.

Чтобы увидеть сближение, нужно смотреть на яркую точку рядом с Луной. Это и будет Юпитер.

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В ночь с 14 на 15 февраля и с 15 на 16 февраля в Перми можно будет увидеть сближение Луны и Юпитера. На зимнем небе планету и спутник Земли будет хорошо видно. «Сегодня ночью мы увидим, как Луна „подходит“ к Юпитеру, а завтра — как она „обгонит“ его. То есть две ночи подряд сможем наблюдать сближение Юпитера и Луны», — пишет 59.ru со сслыкой на руководителя астроклуба «Телескоп» Сергея Полищука. Чтобы увидеть сближение, нужно смотреть на яркую точку рядом с Луной. Это и будет Юпитер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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