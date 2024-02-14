Пермяки увидят сближение Луны и Юпитера

Ночью в Перми обещают ясную погоду Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ночь с 14 на 15 февраля и с 15 на 16 февраля в Перми можно будет увидеть сближение Луны и Юпитера. На зимнем небе планету и спутник Земли будет хорошо видно.

«Сегодня ночью мы увидим, как Луна „подходит“ к Юпитеру, а завтра — как она „обгонит“ его. То есть две ночи подряд сможем наблюдать сближение Юпитера и Луны», — пишет 59.ru со сслыкой на руководителя астроклуба «Телескоп» Сергея Полищука.

Чтобы увидеть сближение, нужно смотреть на яркую точку рядом с Луной. Это и будет Юпитер.