14 февраля 2024

В аптеку Златоуста вернули жизненно важное лекарство

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация обновлённой регистратуры ГКБ№1. Челябинск, таблетки, аптека, лекарства, аптечный киоск
Препарат вернули в аптеку Фото:

В апреку Златоуста вернули жизненно важное лекарство висмута трикалия дицитрат, которое используется в терапии язвы и диареи. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что в аптеке, расположенной по улице Косотурская в Златоусте, отсутствовал лекарственный препарат „висмута трикалия дицитрат“, который входит в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Поскольку отсутствие лекарственного средства нарушает права граждан (потребителей) прокурором директору ООО „Здравница“ внесено представление об устранении нарушений закона», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что лекарственный препарат в аптеку был возвращен. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, а с сотрудниками аптечной сети провели обучение для того, чтобы ассортимент обязательных медикаментов присутствовал постоянно.

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В апреку Златоуста вернули жизненно важное лекарство висмута трикалия дицитрат, которое используется в терапии язвы и диареи. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Установлено, что в аптеке, расположенной по улице Косотурская в Златоусте, отсутствовал лекарственный препарат „висмута трикалия дицитрат“, который входит в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Поскольку отсутствие лекарственного средства нарушает права граждан (потребителей) прокурором директору ООО „Здравница“ внесено представление об устранении нарушений закона», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что лекарственный препарат в аптеку был возвращен. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, а с сотрудниками аптечной сети провели обучение для того, чтобы ассортимент обязательных медикаментов присутствовал постоянно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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