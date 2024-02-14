В аптеку Златоуста вернули жизненно важное лекарство

В апреку Златоуста вернули жизненно важное лекарство висмута трикалия дицитрат, которое используется в терапии язвы и диареи. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Установлено, что в аптеке, расположенной по улице Косотурская в Златоусте, отсутствовал лекарственный препарат „висмута трикалия дицитрат“, который входит в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Поскольку отсутствие лекарственного средства нарушает права граждан (потребителей) прокурором директору ООО „Здравница“ внесено представление об устранении нарушений закона», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что лекарственный препарат в аптеку был возвращен. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, а с сотрудниками аптечной сети провели обучение для того, чтобы ассортимент обязательных медикаментов присутствовал постоянно.
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