В России хотят зафиксировать стипендии в вузах не ниже МРОТ

Минобрнауки предложило повысить стипендии в вузах до уровня МРОТ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общество Знание: лекция для студентов УрГЭУ. Екатеринбург, университет, ургэу, вуз, аудитория
Минобрнауки намерено поднять стипендии в вузах до размера МРОТ Фото:

Министерство образования и науки России предложило зафиксировать размеры стипендий в вузах на уровне не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил замминистра Константин Могилевский.

«Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума», — передает ТАСС слова Могилевского. Уточняется, что сейчас размер МРОТ составляет 16,9 тысячи рублей.

Ранее президент России Владимир Путин повысил президентские стипендии для всех категорий студентов с 1 февраля 2024 года. Сообщалось, что средняя стипендия выросла на 15% и составила 12 тысяч рублей. Недавно стало известно, что на повышение выплат студентам намерены потратить более двух миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство образования и науки России предложило зафиксировать размеры стипендий в вузах на уровне не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил замминистра Константин Могилевский. «Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума», — передает ТАСС слова Могилевского. Уточняется, что сейчас размер МРОТ составляет 16,9 тысячи рублей. Ранее президент России Владимир Путин повысил президентские стипендии для всех категорий студентов с 1 февраля 2024 года. Сообщалось, что средняя стипендия выросла на 15% и составила 12 тысяч рублей. Недавно стало известно, что на повышение выплат студентам намерены потратить более двух миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...