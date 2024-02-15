В России хотят зафиксировать стипендии в вузах не ниже МРОТ

Минобрнауки предложило повысить стипендии в вузах до уровня МРОТ

15 февраля 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Минобрнауки намерено поднять стипендии в вузах до размера МРОТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство образования и науки России предложило зафиксировать размеры стипендий в вузах на уровне не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил замминистра Константин Могилевский. «Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума», — передает ТАСС слова Могилевского. Уточняется, что сейчас размер МРОТ составляет 16,9 тысячи рублей. Ранее президент России Владимир Путин повысил президентские стипендии для всех категорий студентов с 1 февраля 2024 года. Сообщалось, что средняя стипендия выросла на 15% и составила 12 тысяч рублей. Недавно стало известно, что на повышение выплат студентам намерены потратить более двух миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Министерство образования и науки России предложило зафиксировать размеры стипендий в вузах на уровне не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил замминистра Константин Могилевский. «Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума», — передает ТАСС слова Могилевского. Уточняется, что сейчас размер МРОТ составляет 16,9 тысячи рублей. Ранее президент России Владимир Путин повысил президентские стипендии для всех категорий студентов с 1 февраля 2024 года. Сообщалось, что средняя стипендия выросла на 15% и составила 12 тысяч рублей. Недавно стало известно, что на повышение выплат студентам намерены потратить более двух миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.