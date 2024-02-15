Губерниев поведал о переносе Спартакиады в Челябинске

15 февраля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Гостей и зрителей Спартакиады просят обратить на это внимание Фото: Владимир Андреев © URA.RU В пятницу, 16 февраля, смешанную биатлонную эстафету на Всероссийской спартакиаде, проходящей в Челябинской области, перенесли на более позднее время. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Напоминаю, в пятницу смешанную биатлонную эстафету перенесли на более позднее время! В 13:05 по мск включайте Матч ТВ — Спартакиада ярко продолжается! А я пока посплю в самолете до Челябинска. Или книгу почитаю, или кино посмотрю», — написал спортивный комментатор в своем telegram-канале. Заявление Губерниева о переносе соревнований подтверждают организаторы Спартакиады. Накладки в программе выступлений спортсменов возникли из-за сильных морозов. В официальном telegram-канале также появилась информация, что соревнования по фристайлу в турнире «биг-эйр» в рамках Спартакиады 16 февраля начнутся в 10:30 (вместо 16:30) по местному времени. В Челябинской области с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта в пяти городах области. До минус 40 градусов понизится температура в ряде районов Челябинской области в ближайшие сутки. Синоптики обещают потепление к концу недели.

В пятницу, 16 февраля, смешанную биатлонную эстафету на Всероссийской спартакиаде, проходящей в Челябинской области, перенесли на более позднее время. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Напоминаю, в пятницу смешанную биатлонную эстафету перенесли на более позднее время! В 13:05 по мск включайте Матч ТВ — Спартакиада ярко продолжается! А я пока посплю в самолете до Челябинска. Или книгу почитаю, или кино посмотрю», — написал спортивный комментатор в своем telegram-канале. Заявление Губерниева о переносе соревнований подтверждают организаторы Спартакиады. Накладки в программе выступлений спортсменов возникли из-за сильных морозов. В официальном telegram-канале также появилась информация, что соревнования по фристайлу в турнире «биг-эйр» в рамках Спартакиады 16 февраля начнутся в 10:30 (вместо 16:30) по местному времени. В Челябинской области с 9 по 18 февраля проходит Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта в пяти городах области. До минус 40 градусов понизится температура в ряде районов Челябинской области в ближайшие сутки. Синоптики обещают потепление к концу недели.