15 февраля 2024

Путин подписал указ о назначении новых судей в ХМАО

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Путин назначил новых судей в ХМАО Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового судьи в Когалыме Дениса Давыдова и заместителей в районные суды ХМАО. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«[Назначить] судьей Когалымского городского суда Давыдова Дениса Александровича», — сообщается в документе. Заместителем председателя Нефтеюганского районного суда назначен Дмитрий Новокрещенов, заместителем Ханты-Мансийского районного суда — Иван Бакшеев.

Ранее URA.RU писало о назначении новых судей в ХМАО. Владимир Путин назначил новых судей в суды ХМАО и Нижневартовского района.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового судьи в Когалыме Дениса Давыдова и заместителей в районные суды ХМАО. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «[Назначить] судьей Когалымского городского суда Давыдова Дениса Александровича», — сообщается в документе. Заместителем председателя Нефтеюганского районного суда назначен Дмитрий Новокрещенов, заместителем Ханты-Мансийского районного суда — Иван Бакшеев. Ранее URA.RU писало о назначении новых судей в ХМАО. Владимир Путин назначил новых судей в суды ХМАО и Нижневартовского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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