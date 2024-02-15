Путин подписал указ о назначении новых судей в ХМАО

Путин назначил новых судей в ХМАО
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового судьи в Когалыме Дениса Давыдова и заместителей в районные суды ХМАО. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«[Назначить] судьей Когалымского городского суда Давыдова Дениса Александровича», — сообщается в документе. Заместителем председателя Нефтеюганского районного суда назначен Дмитрий Новокрещенов, заместителем Ханты-Мансийского районного суда — Иван Бакшеев.
Ранее URA.RU писало о назначении новых судей в ХМАО. Владимир Путин назначил новых судей в суды ХМАО и Нижневартовского района.
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