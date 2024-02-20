В Екатеринбурге египтянин угрожал расправой гендиректору из-за воздуха

20 февраля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Полицейские вызвали египтянина в отдел для дачи показаний (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге египтянин Мохамед вечером, 4 февраля, угрожал расправой гендиректору одного из городских предприятий (он попросил не указывать название) Дмитрию Э., потому что тот «дышал его воздухом». Об этом Дмитрий рассказал корреспонденту URA.RU. «Он приехал на территорию базы и подозвал меня. После Мохамед стал оскорблять меня и угрожать расправой из-за того, что я нахожусь тут и дышу его воздухом», — пояснил Дмитрий. Это происходило на глазах других сотрудников предприятия на улице Походной. Дмитрий пытался уйти от общения с Мохамедом, но не смог. «Из-за того, что он продолжал угрожать мне, мы с помощью тревожной кнопки вызвали сотрудников Росгвардии», — добавил Дмитрий. В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области URA.RU заявили, что выездов на указанную базу в тот вечер не было. Но, по словам Дмитрия, росгвардейцы взяли с него объяснения. А с Мохамеда не смогли — он заперся в машине и не выходил — это, по его словам, силовики отразили в рапорте. В тот же вечер Дмитрий обратился в полицию. В УМВД по Екатеринбургу сообщили агентству, что организовали проверку по данному инциденту. «Ситуация находится на контроле руководителя территориального ОВД», — добавили URA.RU в силовом ведомстве. Оперативно связаться с Мохамедом по имеющемуся в редакции номеру не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента и не прочитал сообщение в мессенджере. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться. На Мохамеда URA.RU уже жаловались дважды. Его обвиняли в попытке похитить ребенка. Кроме того, его обвинили в угрозах заслуженному свердловскому строителю России, которого награждал российский президент Борис Ельцин. В первом случае полицейские отказали в возбуждении уголовного дела, потому что не увидели состава преступления, а по второму эпизоду ведут проверку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге египтянин Мохамед вечером, 4 февраля, угрожал расправой гендиректору одного из городских предприятий (он попросил не указывать название) Дмитрию Э., потому что тот «дышал его воздухом». Об этом Дмитрий рассказал корреспонденту URA.RU. «Он приехал на территорию базы и подозвал меня. После Мохамед стал оскорблять меня и угрожать расправой из-за того, что я нахожусь тут и дышу его воздухом», — пояснил Дмитрий. Это происходило на глазах других сотрудников предприятия на улице Походной. Дмитрий пытался уйти от общения с Мохамедом, но не смог. «Из-за того, что он продолжал угрожать мне, мы с помощью тревожной кнопки вызвали сотрудников Росгвардии», — добавил Дмитрий. В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области URA.RU заявили, что выездов на указанную базу в тот вечер не было. Но, по словам Дмитрия, росгвардейцы взяли с него объяснения. А с Мохамеда не смогли — он заперся в машине и не выходил — это, по его словам, силовики отразили в рапорте. В тот же вечер Дмитрий обратился в полицию. В УМВД по Екатеринбургу сообщили агентству, что организовали проверку по данному инциденту. «Ситуация находится на контроле руководителя территориального ОВД», — добавили URA.RU в силовом ведомстве. Оперативно связаться с Мохамедом по имеющемуся в редакции номеру не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента и не прочитал сообщение в мессенджере. URA.RU готово предоставить ему возможность высказаться. На Мохамеда URA.RU уже жаловались дважды. Его обвиняли в попытке похитить ребенка. Кроме того, его обвинили в угрозах заслуженному свердловскому строителю России, которого награждал российский президент Борис Ельцин. В первом случае полицейские отказали в возбуждении уголовного дела, потому что не увидели состава преступления, а по второму эпизоду ведут проверку.