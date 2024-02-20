Глава адвокатской палаты ХМАО заявил о дефиците кадров

20 февраля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

В Октябрьском районе ХМАО не хватает адвокатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент адвокатской палаты ХМАО Валерий Анисимов рассказал о дефиците кадров в Октябрьском районе. Об этом он сообщил на заседании Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению в думе Югры, передает журналист URA.RU «Единственная территория — Октябрьский район, где недостаточно адвокатов. Потому что один адвокат [из муниципалитета] уже несколько лет в Алтайском крае. Там просто нет перспективы на прием новых людей. Но сейчас мы этим вопросом занимаемся, в крайнем случае, если возникает проблема, мы направляем адвокатов с Нягани, Белоярского и Березовского районов», — рассказал Валерий Анисимов. Президент палаты отметил, что в адвокатское сообщество ХМАО входит более 680 специалистов. «Практически все [муниципальные] образования соответствуют численности, которая требуется федеральным законом», — сказал Валерий Анисимов.

Президент адвокатской палаты ХМАО Валерий Анисимов рассказал о дефиците кадров в Октябрьском районе. Об этом он сообщил на заседании Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению в думе Югры, передает журналист URA.RU «Единственная территория — Октябрьский район, где недостаточно адвокатов. Потому что один адвокат [из муниципалитета] уже несколько лет в Алтайском крае. Там просто нет перспективы на прием новых людей. Но сейчас мы этим вопросом занимаемся, в крайнем случае, если возникает проблема, мы направляем адвокатов с Нягани, Белоярского и Березовского районов», — рассказал Валерий Анисимов. Президент палаты отметил, что в адвокатское сообщество ХМАО входит более 680 специалистов. «Практически все [муниципальные] образования соответствуют численности, которая требуется федеральным законом», — сказал Валерий Анисимов.