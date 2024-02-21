Челябинцы раскупили путевки в термы на длинные выходные

21 февраля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Номерной фонд большинства термальных курортов полностью забронирован Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области на большинстве термальных курортов не осталось свободных номеров с 23 по 25 февраля. Сколько стоит отдых в доступных к бронированию СПА-комплексах рассказывает URA.RU. Мест с 23 по 25 февраля не осталось на курортах «Урал» (озеро Подборное), «Крутики» (Тургояк), «Волна» (озеро Сугояк) и Vert (озеро Увильды). Все номера забронированы в отелях горнолыжного курорта «Солнечная долина», где работает термальный комплекс «Бани мира». Свободных мест нет и на курорте «Абзаково». В комплексе «Страна Озер» (озеро Калды) забронировать можно три варианта апартаментов: студию S за 17 тысяч рублей, студию М за 21 400 рублей и коттедж за 47 тысяч рублей. Там предоставляют открытый и закрытый бассейны в спа-комплексе. Остались свободными номера и в санатории «Увильды». Стоимость проживания с 23 по 25 февраля там составил от полутора тысяч до 3 500 рублей за номер. Спа-программу придется оплатить отдельно — 3750 рублей за человека.

В Челябинской области на большинстве термальных курортов не осталось свободных номеров с 23 по 25 февраля. Сколько стоит отдых в доступных к бронированию СПА-комплексах рассказывает URA.RU. Мест с 23 по 25 февраля не осталось на курортах «Урал» (озеро Подборное), «Крутики» (Тургояк), «Волна» (озеро Сугояк) и Vert (озеро Увильды). Все номера забронированы в отелях горнолыжного курорта «Солнечная долина», где работает термальный комплекс «Бани мира». Свободных мест нет и на курорте «Абзаково». В комплексе «Страна Озер» (озеро Калды) забронировать можно три варианта апартаментов: студию S за 17 тысяч рублей, студию М за 21 400 рублей и коттедж за 47 тысяч рублей. Там предоставляют открытый и закрытый бассейны в спа-комплексе. Остались свободными номера и в санатории «Увильды». Стоимость проживания с 23 по 25 февраля там составил от полутора тысяч до 3 500 рублей за номер. Спа-программу придется оплатить отдельно — 3750 рублей за человека.