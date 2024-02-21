В Перми осудили участников ОПГ, распространявших наркотики

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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Виновным назначили реальные сроки в исправительной и воспитательной колониях Фото:

Свердловский районный суд Перми вынес приговор двум жителям Перми. Это молодой человек и девушка. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт в крупном размере наркотических средств, совершенный организованной группой. Осужденных приговорили к реальным срокам наказания в исправительной и воспитательной колониях.

«Виновные являлись участниками организованной группы, которая занималась распространением наркотиков на территории Перми. Молодежь выполняла указания неустановленного следствием организатора преступлений. Он давал указания о местах расположения наркотика, его получения, фасовки на более мелкие партии и оборудовании закладок. Суд приговорил виновных к реальным срокам наказания», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Молодого человека приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Девушку на 4 года и 6 месяцев отправили в воспитательную колонию, так как на момент совершения преступления она являлась несовершеннолетней.

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Свердловский районный суд Перми вынес приговор двум жителям Перми. Это молодой человек и девушка. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт в крупном размере наркотических средств, совершенный организованной группой. Осужденных приговорили к реальным срокам наказания в исправительной и воспитательной колониях. «Виновные являлись участниками организованной группы, которая занималась распространением наркотиков на территории Перми. Молодежь выполняла указания неустановленного следствием организатора преступлений. Он давал указания о местах расположения наркотика, его получения, фасовки на более мелкие партии и оборудовании закладок. Суд приговорил виновных к реальным срокам наказания», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Молодого человека приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Девушку на 4 года и 6 месяцев отправили в воспитательную колонию, так как на момент совершения преступления она являлась несовершеннолетней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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