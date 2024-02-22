В Перми «Вселенная» судится с мэрией из-за долгов

Пермская УК «Вселенная» судится с мэрией из-за долга за услуги ЖКХ

Истец пытается взыскать с мэрии более 150 тысяч рублей долга за услуги ЖКХ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от управляющей компании ООО «Вселенная». Данная организация требует взыскать более 130 тысяч рублей с администрации Перми. В иске указано, что в эту сумму входят долг, а также пени за оказанные услуги ЖКХ.

«В период с 2021 по 2022 год в течение нескольких месяцев ООО „Вселенная“ управляло жилым многоквартирным домом по адресу город Пермь, улица Социалистическая, 13. Истец утверждает, что за это время по данному дому накопились долги за оказанные услуги ЖКХ в принадлежащих муниципалитету помещениях. Сумма основного долга — более 80 тысяч рублей. Также истец насчитал пени в размере чуть более 50 тысяч рублей. Эти средства взыскиваются с мэрии Перми», — рассказали URA.RU в пресс-службе Арбитражного суда Пермского края.

Указанный в иске трехэтажный жилой дом был построен в 1957 году. В 2017 году власти Перми признали его аварийным, а через два года в нем произошло ЧП. В одной из квартир обрушился потолок. Никто не пострадал, часть жильцов на время переселили в маневренный жилой фонд. Сейчас аварийный дом полностью расселен и подлежит сносу.

ООО «Вселенная» занимается управлением и эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. По данным СБИС, в 2022 году эта УК зафиксировала выручку в 5,4 млн рублей и чистую прибыль в 423 тысячи рублей.