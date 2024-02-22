22 февраля 2024

В Екатеринбурге загорелась машина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, кислород, пожарный
На месте работают пожарные (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы.

«Прямо сейчас на Евгения Савкова, 17А горит машина», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На месте работают пожарные, сказано в видео.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы. «Прямо сейчас на Евгения Савкова, 17А горит машина», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На месте работают пожарные, сказано в видео. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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