На месте работают пожарные (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова загорелась машина. Об этом сообщили очевидцы.
«Прямо сейчас на Евгения Савкова, 17А горит машина», — передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». На месте работают пожарные, сказано в видео.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.