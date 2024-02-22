22 февраля 2024

Реанимация приехала на место ДТП в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики Фото:

В Екатеринбурге на улице Шефская столкнулись два автомобиля. На место ДТП приехали сотрудники МЧС, скорая помощь, реанимация и автоинспекторы, сообщили очевидцы.

«Серьезная авария на Шефской с участием двух легковушек. На месте работают две машины медиков и спасатели. По всей видимости, достают пострадавших из авто», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Безумный ЕКБ».

Информации о пострадавших пока нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге на улице Шефская столкнулись два автомобиля. На место ДТП приехали сотрудники МЧС, скорая помощь, реанимация и автоинспекторы, сообщили очевидцы. «Серьезная авария на Шефской с участием двух легковушек. На месте работают две машины медиков и спасатели. По всей видимости, достают пострадавших из авто», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Безумный ЕКБ». Информации о пострадавших пока нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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