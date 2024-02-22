На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики
В Екатеринбурге на улице Шефская столкнулись два автомобиля. На место ДТП приехали сотрудники МЧС, скорая помощь, реанимация и автоинспекторы, сообщили очевидцы.
«Серьезная авария на Шефской с участием двух легковушек. На месте работают две машины медиков и спасатели. По всей видимости, достают пострадавших из авто», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Безумный ЕКБ».
Информации о пострадавших пока нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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