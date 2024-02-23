23 февраля 2024

Сотни лыжников вышли на главный уральский марафон под Екатеринбургом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования прошли в 41-й раз
Соревнования прошли в 41-й раз Фото:

На базе «Хрустальная» под Екатеринбургом в 41-й раз прошел главный лыжный марафон Урала «Европа-Азия», в котором участвуют сотни спортсменов со всей страны. Они соревновались (за денежные сертификаты) на трех дистанциях — 50, 35 и 20 километров, передает корреспондент URA.RU. А для самых юных участников подготовили двухкилометровую трассу.

«Уникальность нашего марафона в том, что он проходит на стыке двух частей света, спортсмены, приезжающие к нам, получают межконтинентальный статус. К тому же такой длинной трассы в один круг нет больше нигде в стране», — рассказал директор оргкомитета марафона Дмитрий Чукреев, член екатеринбургской Общественной палаты.

В этом году организатором не повезло: их старты совпали с десятой «Гонкой Легкова» (ее организует олимпийский чемпион Александр Легков) в Москве, туда съехались все действующие и бывшие участники сборной России, победители и призеры Олимпиад. И на «Европе-Азии» в этом году соревновались локальные звезды. Пермяк Рауль Шакирзянов (победитель Универсиады, чемпион мира среди молодежи), который несколько лет подряд побеждал на 50-километровой дистанции, уступил москвичу Дмитрию Плосконосову. Третьим стал другой представитель Пермского края Руслан Аблязизов. А первое место у женщин заняла Наталья Сорокина.

На старты вышли около тысячи человек
На старты вышли около тысячи человек
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Некоторые находили силы давать интервью на финише
Некоторые находили силы давать интервью на финише
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Открывал турнир замминистра спорта Андрей Зяблицев
Открывал турнир замминистра спорта Андрей Зяблицев
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На базе «Хрустальная» под Екатеринбургом в 41-й раз прошел главный лыжный марафон Урала «Европа-Азия», в котором участвуют сотни спортсменов со всей страны. Они соревновались (за денежные сертификаты) на трех дистанциях — 50, 35 и 20 километров, передает корреспондент URA.RU. А для самых юных участников подготовили двухкилометровую трассу. «Уникальность нашего марафона в том, что он проходит на стыке двух частей света, спортсмены, приезжающие к нам, получают межконтинентальный статус. К тому же такой длинной трассы в один круг нет больше нигде в стране», — рассказал директор оргкомитета марафона Дмитрий Чукреев, член екатеринбургской Общественной палаты. В этом году организатором не повезло: их старты совпали с десятой «Гонкой Легкова» (ее организует олимпийский чемпион Александр Легков) в Москве, туда съехались все действующие и бывшие участники сборной России, победители и призеры Олимпиад. И на «Европе-Азии» в этом году соревновались локальные звезды. Пермяк Рауль Шакирзянов (победитель Универсиады, чемпион мира среди молодежи), который несколько лет подряд побеждал на 50-километровой дистанции, уступил москвичу Дмитрию Плосконосову. Третьим стал другой представитель Пермского края Руслан Аблязизов. А первое место у женщин заняла Наталья Сорокина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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