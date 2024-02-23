Соревнования прошли в 41-й раз Фото: предоставлено организаторами марафона

На базе «Хрустальная» под Екатеринбургом в 41-й раз прошел главный лыжный марафон Урала «Европа-Азия», в котором участвуют сотни спортсменов со всей страны. Они соревновались (за денежные сертификаты) на трех дистанциях — 50, 35 и 20 километров, передает корреспондент URA.RU. А для самых юных участников подготовили двухкилометровую трассу.

«Уникальность нашего марафона в том, что он проходит на стыке двух частей света, спортсмены, приезжающие к нам, получают межконтинентальный статус. К тому же такой длинной трассы в один круг нет больше нигде в стране», — рассказал директор оргкомитета марафона Дмитрий Чукреев, член екатеринбургской Общественной палаты.

В этом году организатором не повезло: их старты совпали с десятой «Гонкой Легкова» (ее организует олимпийский чемпион Александр Легков) в Москве, туда съехались все действующие и бывшие участники сборной России, победители и призеры Олимпиад. И на «Европе-Азии» в этом году соревновались локальные звезды. Пермяк Рауль Шакирзянов (победитель Универсиады, чемпион мира среди молодежи), который несколько лет подряд побеждал на 50-километровой дистанции, уступил москвичу Дмитрию Плосконосову. Третьим стал другой представитель Пермского края Руслан Аблязизов. А первое место у женщин заняла Наталья Сорокина.

На старты вышли около тысячи человек Фото: предоставлено организаторами марафона

Некоторые находили силы давать интервью на финише Фото: предоставлено организаторами марафона

Открывал турнир замминистра спорта Андрей Зяблицев Фото: предоставлено организаторами марафона