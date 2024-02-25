25 февраля 2024
24 февраля 2024

Челябинск вошел в топ-5 городов России по числу преступлений

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы, отчет Андрея Меньшенина. Челябинск, меньшенин андрей
Андрей Меньшенин соообщил об увеличении раскрываемости грабежей в Челябинске Фото:

Челябинск по итогам 2023 года находится на пятом месте среди городов России по числу зарегистрированных преступлений. Об этом 26 февраля доложил депутатам городской думы начальник городского управления МВД Андрей Меньшенин, сообщает корреспондент URA.RU.

«Челябинск находится на пятом месте среди городов России по числу зарегистрированных преступлений. Зарегистрировано более 25 тысяч преступлений, что является пятым показателем по объему регистрации среди городов-миллионников. При этом эффективность работы по раскрытию преступлений возросла на три процента и составила 49,4 процента, что позволило Челябинску занять второе место по этому показателю среди крупных городов России», — сообщил Меньшенин.

По информации начальника городской полиции, все совершенные в 2023 году особо тяжкие преступления против личности и разбойные нападения раскрыты. Результативность работы по раскрытию грабежей впервые за многие годы составила более 90 процентов. Раскрываемость преступных посягательств на автотранспорт составила 87 процентов. При этом на 15 процентов снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Как сообщил Меньшенин, в 2023 году относительно 2022 года в Челябинске на четверть сократилось число краж. Также уменьшилось число грабежей — их количество сократилось на 40 процентов.

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Челябинск по итогам 2023 года находится на пятом месте среди городов России по числу зарегистрированных преступлений. Об этом 26 февраля доложил депутатам городской думы начальник городского управления МВД Андрей Меньшенин, сообщает корреспондент URA.RU. «Челябинск находится на пятом месте среди городов России по числу зарегистрированных преступлений. Зарегистрировано более 25 тысяч преступлений, что является пятым показателем по объему регистрации среди городов-миллионников. При этом эффективность работы по раскрытию преступлений возросла на три процента и составила 49,4 процента, что позволило Челябинску занять второе место по этому показателю среди крупных городов России», — сообщил Меньшенин. По информации начальника городской полиции, все совершенные в 2023 году особо тяжкие преступления против личности и разбойные нападения раскрыты. Результативность работы по раскрытию грабежей впервые за многие годы составила более 90 процентов. Раскрываемость преступных посягательств на автотранспорт составила 87 процентов. При этом на 15 процентов снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Как сообщил Меньшенин, в 2023 году относительно 2022 года в Челябинске на четверть сократилось число краж. Также уменьшилось число грабежей — их количество сократилось на 40 процентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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