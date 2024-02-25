Пермяк три года помогал мигрантам незаконно жить в России. Видео

26 февраля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Мужчина помог сотням нелегалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Перми организовал ОПГ и три года помогал мигрантам незаконно находиться на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «С 2020 по 2023 год подозреваемый оформлял мигрантам фиктивные трудовые договоры и организовывал прописку в жилье своих родственников. Сотрудники уголовного розыска полагают, что мужчина может быть причастен к организации нелегального пребывания более 300 мигрантов на территории Пермского края. Во время обысков у обвиняемого изъяты документы и деньги», — рассказали в полиции. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, а сам он отправлен в СИЗО. На данный момент опрошено более 30 свидетелей, расследование продолжается.

Житель Перми организовал ОПГ и три года помогал мигрантам незаконно находиться на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «С 2020 по 2023 год подозреваемый оформлял мигрантам фиктивные трудовые договоры и организовывал прописку в жилье своих родственников. Сотрудники уголовного розыска полагают, что мужчина может быть причастен к организации нелегального пребывания более 300 мигрантов на территории Пермского края. Во время обысков у обвиняемого изъяты документы и деньги», — рассказали в полиции. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, а сам он отправлен в СИЗО. На данный момент опрошено более 30 свидетелей, расследование продолжается.