25 февраля 2024

Пермяк три года помогал мигрантам незаконно жить в России. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, мигранты
Мужчина помог сотням нелегалов Фото:

Житель Перми организовал ОПГ и три года помогал мигрантам незаконно находиться на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«С 2020 по 2023 год подозреваемый оформлял мигрантам фиктивные трудовые договоры и организовывал прописку в жилье своих родственников. Сотрудники уголовного розыска полагают, что мужчина может быть причастен к организации нелегального пребывания более 300 мигрантов на территории Пермского края. Во время обысков у обвиняемого изъяты документы и деньги», — рассказали в полиции.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, а сам он отправлен в СИЗО. На данный момент опрошено более 30 свидетелей, расследование продолжается.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми организовал ОПГ и три года помогал мигрантам незаконно находиться на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «С 2020 по 2023 год подозреваемый оформлял мигрантам фиктивные трудовые договоры и организовывал прописку в жилье своих родственников. Сотрудники уголовного розыска полагают, что мужчина может быть причастен к организации нелегального пребывания более 300 мигрантов на территории Пермского края. Во время обысков у обвиняемого изъяты документы и деньги», — рассказали в полиции. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело, а сам он отправлен в СИЗО. На данный момент опрошено более 30 свидетелей, расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...