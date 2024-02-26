Театр «У Моста» перенес открытие новой сцены

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Клипарт. Пермь, театр у моста, вывеска
Зрители увидят спектакли на новой сцене летом 2024 года Фото:

Театр «У Моста» отложил открытие новой сцены в бывшем здании ДК ВКИУ на улице Окулова, 5. Первые спектакли там покажут не раньше июня.

«Открытие новой сцены театра „У Моста“ планируется 1 июня. Ремонт идет полным ходом», — пишет «Текст» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Федотова.

Ранее новую сцену хотели открыть весной спектаклем «Сирано де Бержерак», но его премьера состоялось в старом здании театра. Поэтому руководство театра решило сделать другую постановку, но ее название пока не раскрывают. Уточняется, что новый зал сможет вместить 500 зрителей. Планируется, что спектакли будут идти как в старом, так и новом здании. Для этого в старом помещении сделают ремонт и увеличат количество актеров.

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Театр «У Моста» отложил открытие новой сцены в бывшем здании ДК ВКИУ на улице Окулова, 5. Первые спектакли там покажут не раньше июня. «Открытие новой сцены театра „У Моста“ планируется 1 июня. Ремонт идет полным ходом», — пишет «Текст» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Федотова. Ранее новую сцену хотели открыть весной спектаклем «Сирано де Бержерак», но его премьера состоялось в старом здании театра. Поэтому руководство театра решило сделать другую постановку, но ее название пока не раскрывают. Уточняется, что новый зал сможет вместить 500 зрителей. Планируется, что спектакли будут идти как в старом, так и новом здании. Для этого в старом помещении сделают ремонт и увеличат количество актеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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