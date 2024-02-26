Театр «У Моста» перенес открытие новой сцены

26 февраля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Зрители увидят спектакли на новой сцене летом 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Театр «У Моста» отложил открытие новой сцены в бывшем здании ДК ВКИУ на улице Окулова, 5. Первые спектакли там покажут не раньше июня. «Открытие новой сцены театра „У Моста“ планируется 1 июня. Ремонт идет полным ходом», — пишет «Текст» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Федотова. Ранее новую сцену хотели открыть весной спектаклем «Сирано де Бержерак», но его премьера состоялось в старом здании театра. Поэтому руководство театра решило сделать другую постановку, но ее название пока не раскрывают. Уточняется, что новый зал сможет вместить 500 зрителей. Планируется, что спектакли будут идти как в старом, так и новом здании. Для этого в старом помещении сделают ремонт и увеличат количество актеров.

Театр «У Моста» отложил открытие новой сцены в бывшем здании ДК ВКИУ на улице Окулова, 5. Первые спектакли там покажут не раньше июня. «Открытие новой сцены театра „У Моста“ планируется 1 июня. Ремонт идет полным ходом», — пишет «Текст» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Федотова. Ранее новую сцену хотели открыть весной спектаклем «Сирано де Бержерак», но его премьера состоялось в старом здании театра. Поэтому руководство театра решило сделать другую постановку, но ее название пока не раскрывают. Уточняется, что новый зал сможет вместить 500 зрителей. Планируется, что спектакли будут идти как в старом, так и новом здании. Для этого в старом помещении сделают ремонт и увеличат количество актеров.