Театр «У Моста» перенес открытие новой сцены

Театр «У Моста» отложил открытие новой сцены в бывшем здании ДК ВКИУ на улице Окулова, 5. Первые спектакли там покажут не раньше июня.
«Открытие новой сцены театра „У Моста“ планируется 1 июня. Ремонт идет полным ходом», — пишет «Текст» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Федотова.
Ранее новую сцену хотели открыть весной спектаклем «Сирано де Бержерак», но его премьера состоялось в старом здании театра. Поэтому руководство театра решило сделать другую постановку, но ее название пока не раскрывают. Уточняется, что новый зал сможет вместить 500 зрителей. Планируется, что спектакли будут идти как в старом, так и новом здании. Для этого в старом помещении сделают ремонт и увеличат количество актеров.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.