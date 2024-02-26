В Челябинской области раскрыли места внеочередного медобслуживания ветеранов СВО

Ветеранам спецоперации в Челябинской области медпомощь окажут вне очереди

27 февраля 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Медпомощь вне очереди оказывается ветеранам СВО во всех медучреждениях региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ветеранам боевых действий медицинская помощь оказывается вне очереди во всех медучреждениях Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава «Статьей 16 Федерального закона № 5-ФЗ определены меры социальной поддержки ветеранов боевых действий. К ним относится внеочередное оказание медпомощи в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в медорганизациях (в том числе, в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального минздрава добавили, что в Челябинской области действуют те же нормы, что и на федеральном уровне, то есть медпомощь ветеранам боевых действий оказывается вне очереди. Закон направлен на создание условий, обеспечивающих материальное и моральное благополучие ветеранов с учетом их заслуг перед обществом и государством.

Ветеранам боевых действий медицинская помощь оказывается вне очереди во всех медучреждениях Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава «Статьей 16 Федерального закона № 5-ФЗ определены меры социальной поддержки ветеранов боевых действий. К ним относится внеочередное оказание медпомощи в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в медорганизациях (в том числе, в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального минздрава добавили, что в Челябинской области действуют те же нормы, что и на федеральном уровне, то есть медпомощь ветеранам боевых действий оказывается вне очереди. Закон направлен на создание условий, обеспечивающих материальное и моральное благополучие ветеранов с учетом их заслуг перед обществом и государством.