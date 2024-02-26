В Челябинской области раскрыли места внеочередного медобслуживания ветеранов СВО

Ветеранам боевых действий медицинская помощь оказывается вне очереди во всех медучреждениях Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава
«Статьей 16 Федерального закона № 5-ФЗ определены меры социальной поддержки ветеранов боевых действий. К ним относится внеочередное оказание медпомощи в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в медорганизациях (в том числе, в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе регионального минздрава добавили, что в Челябинской области действуют те же нормы, что и на федеральном уровне, то есть медпомощь ветеранам боевых действий оказывается вне очереди. Закон направлен на создание условий, обеспечивающих материальное и моральное благополучие ветеранов с учетом их заслуг перед обществом и государством.
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