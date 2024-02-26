В Челябинске зрители раскупили билеты на фестиваль «Человек театра»

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Коляда-театр и открытие сезона детским спектаклем "Карлсон вернулся". Екатеринбург, билеты, контроль
Билетов в кассе на фестиваль «Человек театра» почти не осталось Фото:

В Челябинске зрители раскупили все билеты на XI международный театральный фестиваль спектаклей «Человек театра», который пройдет с 27 февраля по 4 марта. Информация об этом указана на сайте продажи билетов на концерты.

«Билеты на спектакли XI международного театрального фестиваля-лаборатории „Человек театра“ распроданы почти полностью», — указано на сайте kassy.ru. Фестиваль пройдет в Челябинске с 27 февраля по 4 марта.

В программе заявлены 13 спектаклей. Мордовский национальный театр покажет сказку-быль «Куйгорож», казахский областной театр из Костаная — спектакль «Прегрешение Шолпан» по пьесе казахского классика Магжана Жумабаева. Самарский театр «Мастерская» привезет постановку «Прощание в июне».

Главным событием фестиваля станет творческий вечер «Человек театра в поддержку защитников Отечества». В нем примут участие народный артист РСФСР Александр Михайлов, поэт, участник СВО Дмитрий Артис, а также актеры Нового художественного театра, артисты из Москвы и Донецка.

На фестивале пройдет показ документального фильма о воинах Донбасса. Запланирована творческая встреча с режиссером-документалистом Олесей Шишиной и поэтом Дмитрием Артисом.

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В Челябинске зрители раскупили все билеты на XI международный театральный фестиваль спектаклей «Человек театра», который пройдет с 27 февраля по 4 марта. Информация об этом указана на сайте продажи билетов на концерты. «Билеты на спектакли XI международного театрального фестиваля-лаборатории „Человек театра“ распроданы почти полностью», — указано на сайте kassy.ru. Фестиваль пройдет в Челябинске с 27 февраля по 4 марта. В программе заявлены 13 спектаклей. Мордовский национальный театр покажет сказку-быль «Куйгорож», казахский областной театр из Костаная — спектакль «Прегрешение Шолпан» по пьесе казахского классика Магжана Жумабаева. Самарский театр «Мастерская» привезет постановку «Прощание в июне». Главным событием фестиваля станет творческий вечер «Человек театра в поддержку защитников Отечества». В нем примут участие народный артист РСФСР Александр Михайлов, поэт, участник СВО Дмитрий Артис, а также актеры Нового художественного театра, артисты из Москвы и Донецка. На фестивале пройдет показ документального фильма о воинах Донбасса. Запланирована творческая встреча с режиссером-документалистом Олесей Шишиной и поэтом Дмитрием Артисом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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