В Челябинске зрители раскупили билеты на фестиваль «Человек театра»

26 февраля 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Билетов в кассе на фестиваль «Человек театра» почти не осталось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске зрители раскупили все билеты на XI международный театральный фестиваль спектаклей «Человек театра», который пройдет с 27 февраля по 4 марта. Информация об этом указана на сайте продажи билетов на концерты. «Билеты на спектакли XI международного театрального фестиваля-лаборатории „Человек театра“ распроданы почти полностью», — указано на сайте kassy.ru. Фестиваль пройдет в Челябинске с 27 февраля по 4 марта. В программе заявлены 13 спектаклей. Мордовский национальный театр покажет сказку-быль «Куйгорож», казахский областной театр из Костаная — спектакль «Прегрешение Шолпан» по пьесе казахского классика Магжана Жумабаева. Самарский театр «Мастерская» привезет постановку «Прощание в июне». Главным событием фестиваля станет творческий вечер «Человек театра в поддержку защитников Отечества». В нем примут участие народный артист РСФСР Александр Михайлов, поэт, участник СВО Дмитрий Артис, а также актеры Нового художественного театра, артисты из Москвы и Донецка. На фестивале пройдет показ документального фильма о воинах Донбасса. Запланирована творческая встреча с режиссером-документалистом Олесей Шишиной и поэтом Дмитрием Артисом.

В Челябинске зрители раскупили все билеты на XI международный театральный фестиваль спектаклей «Человек театра», который пройдет с 27 февраля по 4 марта. Информация об этом указана на сайте продажи билетов на концерты. «Билеты на спектакли XI международного театрального фестиваля-лаборатории „Человек театра“ распроданы почти полностью», — указано на сайте kassy.ru. Фестиваль пройдет в Челябинске с 27 февраля по 4 марта. В программе заявлены 13 спектаклей. Мордовский национальный театр покажет сказку-быль «Куйгорож», казахский областной театр из Костаная — спектакль «Прегрешение Шолпан» по пьесе казахского классика Магжана Жумабаева. Самарский театр «Мастерская» привезет постановку «Прощание в июне». Главным событием фестиваля станет творческий вечер «Человек театра в поддержку защитников Отечества». В нем примут участие народный артист РСФСР Александр Михайлов, поэт, участник СВО Дмитрий Артис, а также актеры Нового художественного театра, артисты из Москвы и Донецка. На фестивале пройдет показ документального фильма о воинах Донбасса. Запланирована творческая встреча с режиссером-документалистом Олесей Шишиной и поэтом Дмитрием Артисом.