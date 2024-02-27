В Перми приставы арестовали ночной клуб

В Перми приставы арестовали помещение, в котором размещаются ночной клуб, алкомаркет и пекарня. Причиной послужил долг собственницы площадей за услуги ЖКХ в размере 700 тысяч рублей.
«В отделе судебных приставов на исполнении находится производство о взыскании с пермячки долга по коммунальным платежам на сумму порядка 700 тысяч рублей. Гражданка мер к погашению долгов не принимает. Установлено, что на должницу зарегистрировано помещение по адресу: город Пермь, Индустриальный район, проспект Декабристов, 29А. В настоящее время в нем находятся ночной клуб, алкомаркет и пекарня. В целях принудительного взыскания задолженности судебным приставом наложен арест на недвижимость», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.
Если собственница помещений не погасит долг, арендованное имущество выставят на торги. По данным сервиса «ДубльГИС», по указанному адресу находится пермский ночной клуб Luba.
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