Челябинский водитель оплатил долг, вернувшись с СВО

Житель города Аши (Челябинская область), вернувшись из зоны СВО, выплатил большую часть долга за моральный вред, причиненный ДТП. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.
«Несколько лет назад житель Аши за рулем грузового автомобиля MAN в темное время суток и при сложных погодных условиях допустил столкновение с автовозом, стоящим на обочине без аварийной сигнализации и частично занимающим проезжую часть. Водитель автовоза в момент аварии менял колесо. В результате ДТП он скончался», — сообщили в пресс-службе управления.
В дальнейшем суд признал водителя грузовика MAN виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), и назначил наказание — три года лишения свободы условно. Также осужденный должен был выплатить компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей вдове погибшего водителя автовоза. Позже в апелляционной инстанции гражданин был освобожден от лишения свободы, но в части морального вреда компенсация была сохранена в том же размере.
Ашинец не выплатил задолженность в срок, и в отношении него службой судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Должник производил частичные выплаты в пользу взыскателя, однако общий объем задолженности продолжал оставаться значительным. Затем мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции.
Вернувшись с фронта, житель Аши сразу же выплатил 600 тысяч рублей. Сейчас сумма долга составляет около 150 тысяч рублей.
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