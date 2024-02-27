Челябинский водитель оплатил долг, вернувшись с СВО

28 февраля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Приставы уверены, что водитель быстро выплатит оставшуюся от долга сумму Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель города Аши (Челябинская область), вернувшись из зоны СВО, выплатил большую часть долга за моральный вред, причиненный ДТП. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов. «Несколько лет назад житель Аши за рулем грузового автомобиля MAN в темное время суток и при сложных погодных условиях допустил столкновение с автовозом, стоящим на обочине без аварийной сигнализации и частично занимающим проезжую часть. Водитель автовоза в момент аварии менял колесо. В результате ДТП он скончался», — сообщили в пресс-службе управления. В дальнейшем суд признал водителя грузовика MAN виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), и назначил наказание — три года лишения свободы условно. Также осужденный должен был выплатить компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей вдове погибшего водителя автовоза. Позже в апелляционной инстанции гражданин был освобожден от лишения свободы, но в части морального вреда компенсация была сохранена в том же размере. Ашинец не выплатил задолженность в срок, и в отношении него службой судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Должник производил частичные выплаты в пользу взыскателя, однако общий объем задолженности продолжал оставаться значительным. Затем мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Вернувшись с фронта, житель Аши сразу же выплатил 600 тысяч рублей. Сейчас сумма долга составляет около 150 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель города Аши (Челябинская область), вернувшись из зоны СВО, выплатил большую часть долга за моральный вред, причиненный ДТП. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов. «Несколько лет назад житель Аши за рулем грузового автомобиля MAN в темное время суток и при сложных погодных условиях допустил столкновение с автовозом, стоящим на обочине без аварийной сигнализации и частично занимающим проезжую часть. Водитель автовоза в момент аварии менял колесо. В результате ДТП он скончался», — сообщили в пресс-службе управления. В дальнейшем суд признал водителя грузовика MAN виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), и назначил наказание — три года лишения свободы условно. Также осужденный должен был выплатить компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей вдове погибшего водителя автовоза. Позже в апелляционной инстанции гражданин был освобожден от лишения свободы, но в части морального вреда компенсация была сохранена в том же размере. Ашинец не выплатил задолженность в срок, и в отношении него службой судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Должник производил частичные выплаты в пользу взыскателя, однако общий объем задолженности продолжал оставаться значительным. Затем мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Вернувшись с фронта, житель Аши сразу же выплатил 600 тысяч рублей. Сейчас сумма долга составляет около 150 тысяч рублей.