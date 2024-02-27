27 февраля 2024

Челябинский водитель оплатил долг, вернувшись с СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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фсин. москва, фсин, суд, федеральная служба судебных приставов
Приставы уверены, что водитель быстро выплатит оставшуюся от долга сумму Фото:

Житель города Аши (Челябинская область), вернувшись из зоны СВО, выплатил большую часть долга за моральный вред, причиненный ДТП. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

«Несколько лет назад житель Аши за рулем грузового автомобиля MAN в темное время суток и при сложных погодных условиях допустил столкновение с автовозом, стоящим на обочине без аварийной сигнализации и частично занимающим проезжую часть. Водитель автовоза в момент аварии менял колесо. В результате ДТП он скончался», — сообщили в пресс-службе управления.

В дальнейшем суд признал водителя грузовика MAN виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), и назначил наказание — три года лишения свободы условно. Также осужденный должен был выплатить компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей вдове погибшего водителя автовоза. Позже в апелляционной инстанции гражданин был освобожден от лишения свободы, но в части морального вреда компенсация была сохранена в том же размере.

Ашинец не выплатил задолженность в срок, и в отношении него службой судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Должник производил частичные выплаты в пользу взыскателя, однако общий объем задолженности продолжал оставаться значительным. Затем мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции.

Вернувшись с фронта, житель Аши сразу же выплатил 600 тысяч рублей. Сейчас сумма долга составляет около 150 тысяч рублей.

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Житель города Аши (Челябинская область), вернувшись из зоны СВО, выплатил большую часть долга за моральный вред, причиненный ДТП. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов. «Несколько лет назад житель Аши за рулем грузового автомобиля MAN в темное время суток и при сложных погодных условиях допустил столкновение с автовозом, стоящим на обочине без аварийной сигнализации и частично занимающим проезжую часть. Водитель автовоза в момент аварии менял колесо. В результате ДТП он скончался», — сообщили в пресс-службе управления. В дальнейшем суд признал водителя грузовика MAN виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), и назначил наказание — три года лишения свободы условно. Также осужденный должен был выплатить компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей вдове погибшего водителя автовоза. Позже в апелляционной инстанции гражданин был освобожден от лишения свободы, но в части морального вреда компенсация была сохранена в том же размере. Ашинец не выплатил задолженность в срок, и в отношении него службой судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Должник производил частичные выплаты в пользу взыскателя, однако общий объем задолженности продолжал оставаться значительным. Затем мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Вернувшись с фронта, житель Аши сразу же выплатил 600 тысяч рублей. Сейчас сумма долга составляет около 150 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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