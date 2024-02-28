Копейский фельдшер, осужденный за домогательства к пациентке, погиб на СВО

28 февраля 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Погибший отправился на СВО из колонии, а до этого работал на скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фельдшер из Копейска (Челябинская область) Иван Баранов, ушедший на СВО из колонии, где отбывал срок за домогательства к пациентке, погиб в зоне СВО. О гибели Баранова сообщили URA.RU 28 апреля в копейском отделении организации «Боевое братство». «При выполнении боевых задач в спецоперации на Украине погиб Баранов Иван Юрьевич. Захоронение состоится на аллее славы Копейского центрального кладбища. Приносим соболезнования родным и близким от лица ветеранов Копейского местного отделения «Боевое братство» и «Союза ветеранов боевых действий Копейска», — сообщили в организации. Баранов отправился на СВО из колонии. В августе 2022 года он был осужден на 3,5 года за домогательства к пациентке. Многие в Копейске уверены, что Баранов был оговорен женщиной, которой он якобы домогался. В период, когда шли следствие и суд, в Копейске собирали подписи в защиту его невиновности. Люди, знавшие медика, ценили его как за профессиональные, так и за человеческие качества. Коллеги заявляли, что, если Баранов и прикасался к женщине, то для того, чтобы поставить точный диагноз. Преступление, которое, по версии суда, совершил Баранов, имело место осенью 2020 года. Выпившая женщина упала в копейском поселке Октябрьский и ударилась головой о камень. Бригада скорой помощи в составе водителя и одного медика транспортировала пострадавшую в местную больницу. Позднее пациентка написала на Баранова заявление, что он к ней приставал. Церемония прощания с погибшим пройдет 1 марта. Захоронение состоится на аллее славы Копейского центрального кладбища. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фельдшер из Копейска (Челябинская область) Иван Баранов, ушедший на СВО из колонии, где отбывал срок за домогательства к пациентке, погиб в зоне СВО. О гибели Баранова сообщили URA.RU 28 апреля в копейском отделении организации «Боевое братство». «При выполнении боевых задач в спецоперации на Украине погиб Баранов Иван Юрьевич. Захоронение состоится на аллее славы Копейского центрального кладбища. Приносим соболезнования родным и близким от лица ветеранов Копейского местного отделения «Боевое братство» и «Союза ветеранов боевых действий Копейска», — сообщили в организации. Баранов отправился на СВО из колонии. В августе 2022 года он был осужден на 3,5 года за домогательства к пациентке. Многие в Копейске уверены, что Баранов был оговорен женщиной, которой он якобы домогался. В период, когда шли следствие и суд, в Копейске собирали подписи в защиту его невиновности. Люди, знавшие медика, ценили его как за профессиональные, так и за человеческие качества. Коллеги заявляли, что, если Баранов и прикасался к женщине, то для того, чтобы поставить точный диагноз. Преступление, которое, по версии суда, совершил Баранов, имело место осенью 2020 года. Выпившая женщина упала в копейском поселке Октябрьский и ударилась головой о камень. Бригада скорой помощи в составе водителя и одного медика транспортировала пострадавшую в местную больницу. Позднее пациентка написала на Баранова заявление, что он к ней приставал. Церемония прощания с погибшим пройдет 1 марта. Захоронение состоится на аллее славы Копейского центрального кладбища.