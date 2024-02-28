Копейский фельдшер, осужденный за домогательства к пациентке, погиб на СВО

Фельдшер из Копейска (Челябинская область) Иван Баранов, ушедший на СВО из колонии, где отбывал срок за домогательства к пациентке, погиб в зоне СВО. О гибели Баранова сообщили URA.RU 28 апреля в копейском отделении организации «Боевое братство».
«При выполнении боевых задач в спецоперации на Украине погиб Баранов Иван Юрьевич. Захоронение состоится на аллее славы Копейского центрального кладбища. Приносим соболезнования родным и близким от лица ветеранов Копейского местного отделения «Боевое братство» и «Союза ветеранов боевых действий Копейска», — сообщили в организации.
Баранов отправился на СВО из колонии. В августе 2022 года он был осужден на 3,5 года за домогательства к пациентке. Многие в Копейске уверены, что Баранов был оговорен женщиной, которой он якобы домогался. В период, когда шли следствие и суд, в Копейске собирали подписи в защиту его невиновности. Люди, знавшие медика, ценили его как за профессиональные, так и за человеческие качества. Коллеги заявляли, что, если Баранов и прикасался к женщине, то для того, чтобы поставить точный диагноз.
Преступление, которое, по версии суда, совершил Баранов, имело место осенью 2020 года. Выпившая женщина упала в копейском поселке Октябрьский и ударилась головой о камень. Бригада скорой помощи в составе водителя и одного медика транспортировала пострадавшую в местную больницу. Позднее пациентка написала на Баранова заявление, что он к ней приставал.
Церемония прощания с погибшим пройдет 1 марта. Захоронение состоится на аллее славы Копейского центрального кладбища.
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