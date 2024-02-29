В ХМАО вырастут цены на стройматериалы

В ХМАО поднимется стоимость стройматериалов. Причиной роста цен, по мнению экспертов, станет увеличение сроков поставок продукции с заводов.
«Сроки поставок стройматериалов с заводов-производителей стройматериалов стали увеличиваться, что может вызвать рост цен от 10 до 30%. Также влияют на стоимость общие факторы: повышенный спрос на загородное строительство и государственные ипотечные программы, а также квоты заводов на ограниченную продажу в регионе», — рассказал telegram-каналу «Ханты, деньги, нефтевышки» директор строительной фирмы «Два медведя» Алексей Ермолаев.
Ранее URA.RU писало, что у строителей ХМАО появится новый способ экономии на стройматериалах. Это станет возможным после внедрения цифровой маркировки изделий, которую сейчас запускают в России.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.