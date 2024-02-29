В ХМАО вырастут цены на стройматериалы

29 февраля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Цена стройматериалов в ХМАО вырастет на 30% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО поднимется стоимость стройматериалов. Причиной роста цен, по мнению экспертов, станет увеличение сроков поставок продукции с заводов. «Сроки поставок стройматериалов с заводов-производителей стройматериалов стали увеличиваться, что может вызвать рост цен от 10 до 30%. Также влияют на стоимость общие факторы: повышенный спрос на загородное строительство и государственные ипотечные программы, а также квоты заводов на ограниченную продажу в регионе», — рассказал telegram-каналу «Ханты, деньги, нефтевышки» директор строительной фирмы «Два медведя» Алексей Ермолаев. Ранее URA.RU писало, что у строителей ХМАО появится новый способ экономии на стройматериалах. Это станет возможным после внедрения цифровой маркировки изделий, которую сейчас запускают в России.

В ХМАО поднимется стоимость стройматериалов. Причиной роста цен, по мнению экспертов, станет увеличение сроков поставок продукции с заводов. «Сроки поставок стройматериалов с заводов-производителей стройматериалов стали увеличиваться, что может вызвать рост цен от 10 до 30%. Также влияют на стоимость общие факторы: повышенный спрос на загородное строительство и государственные ипотечные программы, а также квоты заводов на ограниченную продажу в регионе», — рассказал telegram-каналу «Ханты, деньги, нефтевышки» директор строительной фирмы «Два медведя» Алексей Ермолаев. Ранее URA.RU писало, что у строителей ХМАО появится новый способ экономии на стройматериалах. Это станет возможным после внедрения цифровой маркировки изделий, которую сейчас запускают в России.