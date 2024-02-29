В ХМАО вырастут цены на стройматериалы

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Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, стройматериалы, дерево, брус, лесоматериалы
Цена стройматериалов в ХМАО вырастет на 30% Фото:

В ХМАО поднимется стоимость стройматериалов. Причиной роста цен, по мнению экспертов, станет увеличение сроков поставок продукции с заводов.

«Сроки поставок стройматериалов с заводов-производителей стройматериалов стали увеличиваться, что может вызвать рост цен от 10 до 30%. Также влияют на стоимость общие факторы: повышенный спрос на загородное строительство и государственные ипотечные программы, а также квоты заводов на ограниченную продажу в регионе», — рассказал telegram-каналу «Ханты, деньги, нефтевышки» директор строительной фирмы «Два медведя» Алексей Ермолаев.

Ранее URA.RU писало, что у строителей ХМАО появится новый способ экономии на стройматериалах. Это станет возможным после внедрения цифровой маркировки изделий, которую сейчас запускают в России.

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В ХМАО поднимется стоимость стройматериалов. Причиной роста цен, по мнению экспертов, станет увеличение сроков поставок продукции с заводов. «Сроки поставок стройматериалов с заводов-производителей стройматериалов стали увеличиваться, что может вызвать рост цен от 10 до 30%. Также влияют на стоимость общие факторы: повышенный спрос на загородное строительство и государственные ипотечные программы, а также квоты заводов на ограниченную продажу в регионе», — рассказал telegram-каналу «Ханты, деньги, нефтевышки» директор строительной фирмы «Два медведя» Алексей Ермолаев. Ранее URA.RU писало, что у строителей ХМАО появится новый способ экономии на стройматериалах. Это станет возможным после внедрения цифровой маркировки изделий, которую сейчас запускают в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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