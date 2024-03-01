Политика Путин дал гражданство вице-президенту Международного движения русофилов 01 марта 2024 в 20:52 Размер текста - 17 + Владимир Путин дал гражданство для семьи Фабриса Сорлина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин одобрил российское гражданство для вице-президента Международного движения русофилов Фабриса Сорлина и его семьи. Указ главы РФ размещен на портале правовой информации. «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми», — говорится в документе . Паспорта РФ были выданы для его супруги и девяти детей. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства сербу Ратко Самацу, МВД сообщило, что серб принес присягу и получил паспорт гражданина РФ. Президент РФ Владимир Путин одобрил российское гражданство для вице-президента Международного движения русофилов Фабриса Сорлина и его семьи. Указ главы РФ размещен на портале правовой информации. «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми», — говорится в документе. Паспорта РФ были выданы для его супруги и девяти детей. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства сербу Ратко Самацу, МВД сообщило, что серб принес присягу и получил паспорт гражданина РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям