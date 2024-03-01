Путин дал гражданство вице-президенту Международного движения русофилов

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин дал гражданство для семьи Фабриса Сорлина Фото:

Президент РФ Владимир Путин одобрил российское гражданство для вице-президента Международного движения русофилов Фабриса Сорлина и его семьи. Указ главы РФ размещен на портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми», — говорится в документе. Паспорта РФ были выданы для его супруги и девяти детей.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства сербу Ратко Самацу, МВД сообщило, что серб принес присягу и получил паспорт гражданина РФ.

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Президент РФ Владимир Путин одобрил российское гражданство для вице-президента Международного движения русофилов Фабриса Сорлина и его семьи. Указ главы РФ размещен на портале правовой информации. «Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми», — говорится в документе. Паспорта РФ были выданы для его супруги и девяти детей. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства сербу Ратко Самацу, МВД сообщило, что серб принес присягу и получил паспорт гражданина РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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