Путин дал гражданство вице-президенту Международного движения русофилов

Владимир Путин дал гражданство для семьи Фабриса Сорлина
Президент РФ Владимир Путин одобрил российское гражданство для вице-президента Международного движения русофилов Фабриса Сорлина и его семьи. Указ главы РФ размещен на портале правовой информации.
«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми», — говорится
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства сербу Ратко Самацу, МВД сообщило, что серб принес присягу и получил паспорт гражданина РФ.
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