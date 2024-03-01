Жителя Перми будут судить за убийство многодетной матери в Москве

02 марта 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Материалы дела об убийстве скоро передадут в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяка ожидает суд за убийство, совершенное в Москве в ноябре 2019 года. Оперативники нашли тело многодетной матери в сточной трубе столичного парка «Лосиный остров». На жертве обнаружили порядка 30 ножевых ранений, пояснили сотрудники следственной группы. «Следователи нашли предполагаемого убийцу многодетной матери Алины Межняковой. Ее тело обнаружено в парке „Лосиный остров“ в конце 2019 года. Преступником оказался житель Перми Павел Коростылев. В данный момент расследование уголовного дела завершилось, пермяка ждет суд», — рассказали силовики «РЕН-ТВ». По данным следствия, подозреваемый ранее был судим за кражу. Чтобы избежать наказания, он сбежал в столицу. Его объявили в федеральный розыск. Поиск убийцы осложняло отсутствие мотива. Через несколько лет разбирательства подозрения пали на Коростылева, он к тому времени вернулся в Пермь. В начале 2023 года его задержали. На допросе злоумышленник во всем признался.

Пермяка ожидает суд за убийство, совершенное в Москве в ноябре 2019 года. Оперативники нашли тело многодетной матери в сточной трубе столичного парка «Лосиный остров». На жертве обнаружили порядка 30 ножевых ранений, пояснили сотрудники следственной группы. «Следователи нашли предполагаемого убийцу многодетной матери Алины Межняковой. Ее тело обнаружено в парке „Лосиный остров“ в конце 2019 года. Преступником оказался житель Перми Павел Коростылев. В данный момент расследование уголовного дела завершилось, пермяка ждет суд», — рассказали силовики «РЕН-ТВ». По данным следствия, подозреваемый ранее был судим за кражу. Чтобы избежать наказания, он сбежал в столицу. Его объявили в федеральный розыск. Поиск убийцы осложняло отсутствие мотива. Через несколько лет разбирательства подозрения пали на Коростылева, он к тому времени вернулся в Пермь. В начале 2023 года его задержали. На допросе злоумышленник во всем признался.