01 марта 2024

Жителя Перми будут судить за убийство многодетной матери в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, документы к заседанию
Материалы дела об убийстве скоро передадут в суд Фото:

Пермяка ожидает суд за убийство, совершенное в Москве в ноябре 2019 года. Оперативники нашли тело многодетной матери в сточной трубе столичного парка «Лосиный остров». На жертве обнаружили порядка 30 ножевых ранений, пояснили сотрудники следственной группы.

«Следователи нашли предполагаемого убийцу многодетной матери Алины Межняковой. Ее тело обнаружено в парке „Лосиный остров“ в конце 2019 года. Преступником оказался житель Перми Павел Коростылев. В данный момент расследование уголовного дела завершилось, пермяка ждет суд», — рассказали силовики «РЕН-ТВ».

По данным следствия, подозреваемый ранее был судим за кражу. Чтобы избежать наказания, он сбежал в столицу. Его объявили в федеральный розыск.

Поиск убийцы осложняло отсутствие мотива. Через несколько лет разбирательства подозрения пали на Коростылева, он к тому времени вернулся в Пермь. В начале 2023 года его задержали. На допросе злоумышленник во всем признался.

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Пермяка ожидает суд за убийство, совершенное в Москве в ноябре 2019 года. Оперативники нашли тело многодетной матери в сточной трубе столичного парка «Лосиный остров». На жертве обнаружили порядка 30 ножевых ранений, пояснили сотрудники следственной группы. «Следователи нашли предполагаемого убийцу многодетной матери Алины Межняковой. Ее тело обнаружено в парке „Лосиный остров“ в конце 2019 года. Преступником оказался житель Перми Павел Коростылев. В данный момент расследование уголовного дела завершилось, пермяка ждет суд», — рассказали силовики «РЕН-ТВ». По данным следствия, подозреваемый ранее был судим за кражу. Чтобы избежать наказания, он сбежал в столицу. Его объявили в федеральный розыск. Поиск убийцы осложняло отсутствие мотива. Через несколько лет разбирательства подозрения пали на Коростылева, он к тому времени вернулся в Пермь. В начале 2023 года его задержали. На допросе злоумышленник во всем признался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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