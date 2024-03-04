В Челябинске закрылся каток в горсаду имени Пушкина

В Челябинске завершается сезон коньков
С наступлением весеннего потепления открытые катки прекращают свою работу. Каток в горсаду имени Пушкина закрылся, сообщили 5 марта в управлении культуры Челябинска.
«Каток в Городском саду имени А.С.Пушкина завершил свою работу. До новых встреч в следующем сезоне», — сообщается в официальном объявлении.
Информации о закрытии других челябинских катков не поступало. Катки в парке имени Терешковой, парке Гагарина и на лыжной базе работают в обычном режиме.
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