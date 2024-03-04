04 марта 2024

В Челябинске закрылся каток в горсаду имени Пушкина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каток. Тюмень, каток, зимний отдых, катание на коньках, активный отдых
В Челябинске завершается сезон коньков Фото:

С наступлением весеннего потепления открытые катки прекращают свою работу. Каток в горсаду имени Пушкина закрылся, сообщили 5 марта в управлении культуры Челябинска.

«Каток в Городском саду имени А.С.Пушкина завершил свою работу. До новых встреч в следующем сезоне», — сообщается в официальном объявлении.

Информации о закрытии других челябинских катков не поступало. Катки в парке имени Терешковой, парке Гагарина и на лыжной базе работают в обычном режиме.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С наступлением весеннего потепления открытые катки прекращают свою работу. Каток в горсаду имени Пушкина закрылся, сообщили 5 марта в управлении культуры Челябинска. «Каток в Городском саду имени А.С.Пушкина завершил свою работу. До новых встреч в следующем сезоне», — сообщается в официальном объявлении. Информации о закрытии других челябинских катков не поступало. Катки в парке имени Терешковой, парке Гагарина и на лыжной базе работают в обычном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...