В Третьяковской галерее (Москва) завершилась выставка экспонатов из Пермской художественной галереи. Пермские боги — образцы уникальной пермской деревянной скульптуры — уже вернулись в свой музей. Теперь они ждут нового здания галереи.
«Вернулись родненькие! В Москве побывали, себя показали, на людей посмотрели. Теперь новой экспозиции осталось дождаться», — написала хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Пермской художественной галереи Ксения Зубакина в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото.
Выставка экспонатов из Пермской художественной галереи в Третьяковке работала с 27 сентября. Открывал ее губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин.
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