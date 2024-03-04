04 марта 2024

Пермские боги вернулись из Москвы. Фото

Из Третьяковки в Пермь вернулись образцы пермской деревянной скульптуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревянные боги. Пермь, деревянная скульптура, деревянные боги
Образцы пермской деревянной скульптуры вернулись из Москвы (архивное фото) Фото:

В Третьяковской галерее (Москва) завершилась выставка экспонатов из Пермской художественной галереи. Пермские боги — образцы уникальной пермской деревянной скульптуры — уже вернулись в свой музей. Теперь они ждут нового здания галереи.

«Вернулись родненькие! В Москве побывали, себя показали, на людей посмотрели. Теперь новой экспозиции осталось дождаться», — написала хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Пермской художественной галереи Ксения Зубакина в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото.

Выставка экспонатов из Пермской художественной галереи в Третьяковке работала с 27 сентября. Открывал ее губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин.

Пермские боги
Пермские боги теперь ждут нового здания галереи, которое еще строится

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В Третьяковской галерее (Москва) завершилась выставка экспонатов из Пермской художественной галереи. Пермские боги — образцы уникальной пермской деревянной скульптуры — уже вернулись в свой музей. Теперь они ждут нового здания галереи. «Вернулись родненькие! В Москве побывали, себя показали, на людей посмотрели. Теперь новой экспозиции осталось дождаться», — написала хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Пермской художественной галереи Ксения Зубакина в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото. Выставка экспонатов из Пермской художественной галереи в Третьяковке работала с 27 сентября. Открывал ее губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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