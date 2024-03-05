05 марта 2024

Культуролог обвинил пермских чиновников в халтуре из-за памятника героям СВО

Культуролог Береснев: памятник героям СВО в Перми не должны создавать чиновники
© Служба новостей «URA.RU»
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Монумент бойцам СВО должны создавать художники, уверен Владимир Береснев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подход пермских чиновников к созданию в городе памятника героям спецоперации раскритиковал культуролог, преподаватель Пермского университета (ПГНИУ), ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Владимир Береснев. Он назвал происходящее «халтурой», так как, по его мнению, концепцию монумента разработали люди далекие от искусства.

«Памятник-то по сути уже сваяли, осталось только отлить. И сделал это не скульптор, не архитектор, даже не дизайнер, а чиновники с общественниками. Назначили, кто где будет стоять, куда смотреть, что держать и из какого вещества состоять. И зачем вам после этого художники? То, что сейчас происходит — волюнтаризм, профанация и пресловутая дискредитация заодно. А как еще назвать желание увековечить память в формате халтуры?» — пишет Береснев в соцсети «ВКонтакте».

Культуролог призывает доверить создание памятника профессионалам — от замысла, до установки. По его мнению, будет справедливо и интересно, если среди принимающих решение об облике монумента будут участники СВО с творческим бэкграундом: художники, писатели, музыканты. «У них больше прав решать, какой должна быть память о них», — пишет Береснев.

Ранее URA.RU рассказывало, что Совет по топонимике при главе Перми рассмотрит проект монумента героям спецоперации. По замыслу памятник будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог» на флаге. В мэрии подчеркивают, что эскиз еще обсуждается. Место для композиции определили давно — это будет сквер у «Дома чекистов» на улице Сибирская. О необходимости памятника бойцам СВО заявлял губернатор Дмитрий Махонин.

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Подход пермских чиновников к созданию в городе памятника героям спецоперации раскритиковал культуролог, преподаватель Пермского университета (ПГНИУ), ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Владимир Береснев. Он назвал происходящее «халтурой», так как, по его мнению, концепцию монумента разработали люди далекие от искусства. «Памятник-то по сути уже сваяли, осталось только отлить. И сделал это не скульптор, не архитектор, даже не дизайнер, а чиновники с общественниками. Назначили, кто где будет стоять, куда смотреть, что держать и из какого вещества состоять. И зачем вам после этого художники? То, что сейчас происходит — волюнтаризм, профанация и пресловутая дискредитация заодно. А как еще назвать желание увековечить память в формате халтуры?» — пишет Береснев в соцсети «ВКонтакте». Культуролог призывает доверить создание памятника профессионалам — от замысла, до установки. По его мнению, будет справедливо и интересно, если среди принимающих решение об облике монумента будут участники СВО с творческим бэкграундом: художники, писатели, музыканты. «У них больше прав решать, какой должна быть память о них», — пишет Береснев. Ранее URA.RU рассказывало, что Совет по топонимике при главе Перми рассмотрит проект монумента героям спецоперации. По замыслу памятник будет состоять из пяти фигур с надписью «Мы русские, с нами бог» на флаге. В мэрии подчеркивают, что эскиз еще обсуждается. Место для композиции определили давно — это будет сквер у «Дома чекистов» на улице Сибирская. О необходимости памятника бойцам СВО заявлял губернатор Дмитрий Махонин.
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