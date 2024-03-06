Челябинцы чаще всего начинают бизнес в торговле, перевозках и строительстве

Перевозки людей вошли в список самых популярных видов бизнеса в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области чаще всего в 2023 году открывали бизнес в оптовой и розничной торговле, перевозках пассажиров и строительстве. Как URA.RU рассказал управляющий челябинским отделением «Сбербанка» Александр Конев, каждое пятое заявление подано от молодых людей до 25 лет.

«В абсолютном выражении самым популярным видом бизнеса в регионе, который предприниматели регистрировали в 2023 году, стала розничная торговля. Затем шли деятельность по перевозке пассажиров, оптовая торговля, строительство», — сообщил URA.RU Конев.

Также популярными видами деятельности стали операции с недвижимостью, общепит, персональные услуги, торговля автомобилями и мотоциклами вместе с их ремонтом. Замыкает десятку, как и ранее, сфера IT. Говоря о возрастных категориях, аналитики «Сбербанка» отметили: половина новых бизнесов в области открыта людьми до 35 лет. При этом на 1% выросло число тех, кто готов пробовать себя в деле в возрасте после 56 лет.

Специалисты выяснили, по каким направлениям деятельности была наибольшая динамика. В топ-10 сфер вошли пассажирские перевозки (увеличение на 39%), операции с недвижимым имуществом (прирост 38%) и розничная торговля (плюс 31%). Сфера IT приросла на 26% относительно 2022 года.

Однако предприниматели выбирали не только эти отрасли бизнеса. Так, к числу редких сфер, в которых регистрировали бизнес в прошлом году, можно отнести промышленную безопасность, телевизионное и радиовещание, производство напитков, изготовление лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине. На это обратил внимание заместитель председателя Уральского банка «Сбербанка» Александр Нуйкин.