05 марта 2024

В Сургуте медиков заставляют ставить подписи в защиту уволенного главврача

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
Главврача сняли с должности 1 марта Фото:

В сургутской больнице «РЖД-медицина» медиков заставляют подписывать коллективное обращение в защиту уволенного главврача Андрея Мосалева. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников медучреждения на условиях анонимности.

«За полгода работы Мосалева из больницы уволились десятки специалистов. Мы писали руководству жалобы на него и вот наконец его сняли, а сейчас нас заставляют подписывать заявление в его защиту. Инициатором сбора подписей в поддержку снятого с должности главврача выступила его приближенная. Она работает руководителем отдела кадров. Ее устроил в больницу сам Мосалев», — сообщил собеседник.

Собеседник сообщил, что началось все первого марта после того, как пришел приказ об увольнении Мосалева. «Многие отказались, но боятся, что приказ отменят и его вернут. Если это случится, то сотрудникам остается только жаловаться в прокуратуру», — добавил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в «РЖД-медицина». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Руководитель кадровой службы не ответила на звонок журналиста.

Ранее URA.RU сообщало, что в больнице РЖД Сургута сняли с должности главврача Мосалева, устраивавшего кадровые чистки. За полгода его руководства из больницы ушли десятки специалистов.

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В сургутской больнице «РЖД-медицина» медиков заставляют подписывать коллективное обращение в защиту уволенного главврача Андрея Мосалева. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников медучреждения на условиях анонимности. «За полгода работы Мосалева из больницы уволились десятки специалистов. Мы писали руководству жалобы на него и вот наконец его сняли, а сейчас нас заставляют подписывать заявление в его защиту. Инициатором сбора подписей в поддержку снятого с должности главврача выступила его приближенная. Она работает руководителем отдела кадров. Ее устроил в больницу сам Мосалев», — сообщил собеседник. Собеседник сообщил, что началось все первого марта после того, как пришел приказ об увольнении Мосалева. «Многие отказались, но боятся, что приказ отменят и его вернут. Если это случится, то сотрудникам остается только жаловаться в прокуратуру», — добавил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в «РЖД-медицина». В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Руководитель кадровой службы не ответила на звонок журналиста. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице РЖД Сургута сняли с должности главврача Мосалева, устраивавшего кадровые чистки. За полгода его руководства из больницы ушли десятки специалистов.
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