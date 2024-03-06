Пермяка, насмерть сбившего девушку, уговорили сдаться родственники

Подсудимый раскаялся в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Пермского края, который насмерть сбил 18-летнюю девушку возле ЦУМа и скрылся с места ДТП, уговорили сдаться полиции родственники. Об этом рассказал исполняющий обязанности следственного отдела по Ленинскому району Перми Павел Сатюков.

«Мы убедили его родственников, что нет смысла скрываться. После этого он пришел к нам сам», — рассказал Сатюков. Его слова приводит издание «Комсомольская правда Пермь».

Подсудимый в зале суда объяснил, что покинул место происшествия, так как испугался наказания. «Очень раскаиваюсь и признаю свою вину. Я хочу оказывать помощь потерпевшим во внесудебном порядке», — сказал он.

Утром 3 марта мужчина вместе с женой и его двумя братьями возвращались домой в Кондратово, пишет издание. С места ДТП подсудимый ушел вместе с женой пешком, оставив машину. Он также отказался говорить о том, где скрывался на протяжении двух суток с момента аварии, а следователям заявил, что один из всей компании был трезвым.

В ДТП погибла 18-летняя девушка и пострадали два пешехода. Оба пострадавших проходят лечение в больнице. Следователи возбудили уголовное дело.