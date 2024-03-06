Умер скандальный советский режиссер Римас Туминас: его жизнь и творчество

Режиссер Римас Туминас скончался в возрасте 73 лет

07 марта 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Туминас ушел из российского театра после начала СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Советский и литовский театральный режиссер, бывший художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер 6 марта на 73-м году жизни в итальянской клинике после продолжительной болезни. Последние годы жизни Туминаса сопровождали скандалы: сначала он собирался поставить спектакль об украинском нацисте Степане Бандере, из-за чего был уволен из театра, а затем выступил против СВО. Биография режиссера Римас Туминас родился 20 января 1952 года в Кельме (Литовская ССР, ныне Литовская Республика). В 1970—1974 годах учился на факультете телевизионной режиссуры Литовской государственной консерватории. В 1978 году окончил в Москве режиссерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС). Был выпускником курса народного артиста СССР Иосифа Туманова. Первой режиссерской работой Римаса Туминаса стал спектакль «Январь» по пьесе Йордана Радичкова, поставленный в 1978 году в Государственном академическом драматическом театре Литовской ССР. В 2002 году по приглашению художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Михаила Ульянова поставил на его сцене спектакль «Ревизор» по комедии Николая Гоголя. С 2007 года, после смерти Ульянова, возглавлял театр в качестве худрука. Чужой среди своих В феврале 2022 года министр культуры Литвы Симонас Кайрис призвал уволить литовского режиссера Римаса Туминаса из Вильнюсского Малого театра за его работу в России. Литовский политик заявил, что не видит разницы «между уважаемым режиссером и пьяным российским солдатом, который лезет на чужую землю». «Вот вам, пожалуйста, реакция министра культуры из Литвы, который считает, что вправе требовать, чтобы Малый театр в Вильнюсе, который создал Римас Туминас, немедленно уволил своего художественного руководителя лишь только за то, что он работает в России. Вместо того чтобы гордиться своим земляком и создавать ему все условия на исторической родине, его требуют уволить из театра», — заявлял директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. В Москве театральное сообщество пыталось всеми силами защитить режиссера от травли Запада. Однако Туминас впоследствии и сам решил отвергнуть своих российских коллег. Скандал из-за спектакля «Мой друг Бандера» Туминас 6 мая 2022 года был со скандалом уволен из Московского театра имени Евгения Вахтангова, на его должность был назначен Кирилл Крок. Причиной увольнения послужил попавший в сеть разговор Римаса с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Они с помощью нейросети смогли связаться с режиссером от имени Александра Ткаченко, возглавлявшего на тот момент министерство культуры Украины. В разговоре с пранкерами Туминас высказывался в поддержку киевского режима. Также режиссер опрометчиво согласился помочь в постановке на Украине спектакля «Мой друг Бандера». Помимо спектакля режиссер одобрил европейскую практику «отмены» русских деятелей культуры и выразил готовность вести «диверсионную деятельность» в театре Вахтангова. «Когда украинцы ударят по Москве, тогда узнаете, как нападать на Украину, бомбить ее. России п****ц (конец — прим. URA.RU)», — сказал режиссер во время разговора. После разоблачения Туминас назвал разговор с пранкерами монтажом и работой «агентуры». А уже 16 мая 2022 года распоряжением премьера Михаила Мишустина Туминас был лишен премии правительства России в области культуры за 2021 год. Последняя была ему присуждена за значительный вклад в развитие российской культуры, в частности, за постановку спектакля «Царь Эдип». Достижения Римаса Туминаса Несмотря на скандалы, Римас Туминас был выдающейся фигурой в мире театра, его труды оказали значительное влияние на развитие современного театрального искусства. В течение своей карьеры он возглавлял Театр имени Евгения Вахтангова, один из ведущих театральных коллективов России. Под его руководством театр приобрел международную известность и признание. В общей сложности Туминас осуществил более 50 постановок. Его спектакли демонстрировались в Великобритании, Канаде, США, Франции, Швеции и других странах. Он был дважды женат. Первая жена — актриса Юрате Анюлите, вторая — актриса Инга Бурнейкайте. Дочь от первого брака Моника (родилась в 1975 году) — педагог, дочь от второго брака Габриэлла (родилась в 1983 году) — театральный режиссер. Жизни и творчеству режиссера посвящены документальный фильм «По пути к пристани» (2014, режиссер Рамуне Сакалаускайте) и книга «Римас Туминас. Московские спектакли» (2015, автор Дмитрий Трубочкин). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Советский и литовский театральный режиссер, бывший художественный руководитель Театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас умер 6 марта на 73-м году жизни в итальянской клинике после продолжительной болезни. Последние годы жизни Туминаса сопровождали скандалы: сначала он собирался поставить спектакль об украинском нацисте Степане Бандере, из-за чего был уволен из театра, а затем выступил против СВО. Римас Туминас родился 20 января 1952 года в Кельме (Литовская ССР, ныне Литовская Республика). В 1970—1974 годах учился на факультете телевизионной режиссуры Литовской государственной консерватории. В 1978 году окончил в Москве режиссерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства — ГИТИС). Был выпускником курса народного артиста СССР Иосифа Туманова. Первой режиссерской работой Римаса Туминаса стал спектакль «Январь» по пьесе Йордана Радичкова, поставленный в 1978 году в Государственном академическом драматическом театре Литовской ССР. В 2002 году по приглашению художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Михаила Ульянова поставил на его сцене спектакль «Ревизор» по комедии Николая Гоголя. С 2007 года, после смерти Ульянова, возглавлял театр в качестве худрука. В феврале 2022 года министр культуры Литвы Симонас Кайрис призвал уволить литовского режиссера Римаса Туминаса из Вильнюсского Малого театра за его работу в России. Литовский политик заявил, что не видит разницы «между уважаемым режиссером и пьяным российским солдатом, который лезет на чужую землю». «Вот вам, пожалуйста, реакция министра культуры из Литвы, который считает, что вправе требовать, чтобы Малый театр в Вильнюсе, который создал Римас Туминас, немедленно уволил своего художественного руководителя лишь только за то, что он работает в России. Вместо того чтобы гордиться своим земляком и создавать ему все условия на исторической родине, его требуют уволить из театра», — заявлял директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. В Москве театральное сообщество пыталось всеми силами защитить режиссера от травли Запада. Однако Туминас впоследствии и сам решил отвергнуть своих российских коллег. Туминас 6 мая 2022 года был со скандалом уволен из Московского театра имени Евгения Вахтангова, на его должность был назначен Кирилл Крок. Причиной увольнения послужил попавший в сеть разговор Римаса с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Они с помощью нейросети смогли связаться с режиссером от имени Александра Ткаченко, возглавлявшего на тот момент министерство культуры Украины. В разговоре с пранкерами Туминас высказывался в поддержку киевского режима. Также режиссер опрометчиво согласился помочь в постановке на Украине спектакля «Мой друг Бандера». Помимо спектакля режиссер одобрил европейскую практику «отмены» русских деятелей культуры и выразил готовность вести «диверсионную деятельность» в театре Вахтангова. «Когда украинцы ударят по Москве, тогда узнаете, как нападать на Украину, бомбить ее. России п****ц (конец — прим. URA.RU)», — сказал режиссер во время разговора. После разоблачения Туминас назвал разговор с пранкерами монтажом и работой «агентуры». А уже 16 мая 2022 года распоряжением премьера Михаила Мишустина Туминас был лишен премии правительства России в области культуры за 2021 год. Последняя была ему присуждена за значительный вклад в развитие российской культуры, в частности, за постановку спектакля «Царь Эдип». Несмотря на скандалы, Римас Туминас был выдающейся фигурой в мире театра, его труды оказали значительное влияние на развитие современного театрального искусства. В течение своей карьеры он возглавлял Театр имени Евгения Вахтангова, один из ведущих театральных коллективов России. Под его руководством театр приобрел международную известность и признание. В общей сложности Туминас осуществил более 50 постановок. Его спектакли демонстрировались в Великобритании, Канаде, США, Франции, Швеции и других странах. Он был дважды женат. Первая жена — актриса Юрате Анюлите, вторая — актриса Инга Бурнейкайте. Дочь от первого брака Моника (родилась в 1975 году) — педагог, дочь от второго брака Габриэлла (родилась в 1983 году) — театральный режиссер. Жизни и творчеству режиссера посвящены документальный фильм «По пути к пристани» (2014, режиссер Рамуне Сакалаускайте) и книга «Римас Туминас. Московские спектакли» (2015, автор Дмитрий Трубочкин).